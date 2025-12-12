В ночь на 12 декабря враг снова атаковал Украину ударными беспилотниками, в частности били по Одессе и Павлограду Днепропетровской области.

Также появились важные международные заявления — от Еврокомиссии, Совета ЕС и Белого дома.

Кроме того, в России ночью взорвались нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ — местные жители сообщили о новых атаках неизвестных дронов.

Подробнее о ключевых событиях ночи — в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Одессу

В ночь на 12 декабря враг атаковал Одессу – поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Подерглись разрушениям также складские помещения, административное здание, жилой дом, гараж.

В результате ударов в части Одессы пропало электричество и водоснабжение.

Информация о пострадавших не поступала. На месте работают все необходимые службы.

Фон дер Ляйен ответила на критику Трампа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен жестко отреагировала на положения Стратегии национальной безопасности США, в которой Европа фактически названа цивилизацией, которая “исчезает”.

Она заявила, что “только граждане страны решают, кто будет ее лидером — никакое внешнее вмешательство недопустимо”.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что именно такие риски стали основанием для создания европейского “щита демократии” — системы защиты от иностранного вмешательства в онлайн-пространстве, в частности во время выборов.

Совет ЕС одобрил новый транш Ukraine Facility

Совет Европейского Союза утвердил шестой транш поддержки Украины — примерно €2,3 млрд в рамках программы Ukraine Facility.

Это стало возможным после выполнения Украиной восьми необходимых шагов и финализации одного из пунктов предыдущего транша.

Средства будут направлены на:

укрепление макрофинансовой стабильности;

поддержку госуправления;

дальнейшую реализацию Плана для Украины по восстановлению и модернизации.

В целом выполнено 63 из 68 необходимых шагов программы.

Трамп разочарован действиями Украины и России

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Дональд Трамп “чрезвычайно разочарован” обеими сторонами войны.

По ее словам, “Трамп не хочет больше безрезультатных встреч, он требует конкретных действий для завершения войны”.

Администрация США за последние недели провела более 30 часов переговоров с Россией, Украиной и европейскими партнерами.

Новые встречи ожидаются в ближайшие выходные.

В Дании 10 диаспорных школ начнут преподавать историю Украины

В датском городе Скиве завершилась первая встреча менторской программы Корни и крылья: история, которая объединяет, направленной на внедрение преподавания истории Украины в школах диаспоры.

К проекту присоединились десять учебных центров Дании и школа из Стокгольма.

Во время обучения украинские педагоги осваивали интерактивную методику Воспоминания в коробках, которая сочетает работу с историческими артефактами, творческими заданиями, музыкальными и тактильными элементами.

Такой формат позволяет детям подходить к изучению истории не только как к набору фактов, но и как к живой памяти, формирующей идентичность и связь с родиной.

Участники отметили, что методика подходит для детей разного возраста, а программа помогает укреплять самоидентификацию украинцев в диаспоре и углублять связи с Украиной.

Атака дронов на Россию

В ночь на 12 декабря российские СМИ и местные паблики сообщили о новых атаках неизвестных дронов на Ярославль.

Жители города слышали серию взрывов — от пяти до семи — и звук мотора в небе. В нескольких районах было видно зарево и черный густой дым, поднимавшийся над территорией местного нефтеперерабатывающего завода.

Это уже вторая атака на город за последние сутки. Параллельно в Смоленске с вечера продолжалась воздушная тревога, объявленная по всей области.

В российских пабликах появлялась информация, что под удар мог попасть объект тепловой генерации, предварительно — местная ТЭЦ.

Однако официальных подтверждений в РФ традиционно не предоставили, а масштабы возможных повреждений остаются неизвестными.

