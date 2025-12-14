Операція Сил оборони України в Купʼянську була ретельно спланована і тривала з осені.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Трегубов про спецоперацію у Куп’янську

За словами Віктора Трегубова, Росія досі намагається виправдати брехливі заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито “взяття міста”, проте українські війська спростовують ці твердження на полі бою.

— Росіяни опинилися у складній політичній ситуації: їхній очільник зробив заяву, а президент України спростував її не лише словами, а й діями. Тепер Кремль змушений показувати світу, що йому можна довіряти після цього блефу, — наголосив Трегубов.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України звільнили Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці, а також кілька кварталів на півночі Купʼянська.

Після успішної операції, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський створив пошуково-ударне угруповання (ПУУ) Хартія.

Його завданням стало ліквідувати прорив російських сил на Купʼянському напрямку.

Планування та керівництво операцією здійснювали 2 корпус НГУ Хартія у тісній взаємодії з тактичною групою Купʼянськ під безпосереднім контролем Сирського та командувача НГУ Олександра Півненка.

Раніше президент України Володимир Зеленський у День Сухопутних військ відвідав Куп’янськ.

Зеленський записав звернення на в’їзді до міста — біля стели, пошкодженої вибухами. Дорога, що веде у Куп’янськ, була накрита антидроновими сітками.

Під час поїздки президент привітав українських військових, які беруть участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, та подякував підрозділам за результати на фронті. Він наголосив, що успіхи Сил оборони на передовій є ключовими для посилення позицій України на дипломатичному треку та досягнення справедливого завершення війни.

