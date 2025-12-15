Подавляющее большинство украинцев не поддерживает так называемый мирный план, который предусматривает отвод украинских войск из Донбасса, ограничение численности и возможностей ВСУ и в то же время не содержит четких гарантий безопасности для Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в период с 26 ноября по 13 декабря.

Мир без гарантий не поддерживают 75% украинцев

В КМИС отмечают, что 75% граждан считают такой план категорически неприемлемым — показатель остается неизменным по сравнению с сентябрем 2025 года.

Лишь 17% опрошенных заявили о готовности согласиться на подобную версию “мира”.

Социологи отмечают: речь идет об условном плане, который предусматривает уступки со стороны Украины без реальных механизмов защиты от повторной агрессии.

В то же время 72% украинцев готовы одобрить альтернативный мирный план, разработанный в рамках подхода Европы и Украины.

Речь идет о сценарии замораживания боевых действий по нынешней линии фронта при наличии гарантий безопасности и без официального признания оккупированных территорий частью России.

Категорически отвергают такой вариант только 14% респондентов.

В КМИС уточнили, что во время опроса респондентам зачитывали одну из двух сокращенных версий мирного плана — без указания, кто является его инициатором.

Опрос также показал, что:

63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно;

только 9% ожидают завершения войны до начала 2026 года;

49% украинцев доверяют Европейскому Союзу;

уровень доверия к США и НАТО за год снизился;

61% граждан доверяют президенту Владимиру Зеленскому;

только 9% поддерживают идею проведения выборов до завершения боевых действий.

Исследование проводилось с 26 ноября по 13 декабря методом телефонных интервью среди 547 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории.

В выборку не включались жители временно оккупированных территорий, внутренне перемещенные лица, а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

Формальная статистическая погрешность для основных показателей не превышает 5,6%.

Социологи отмечают, что, несмотря на войну и определенные систематические отклонения, полученные результаты остаются репрезентативными и позволяют достоверно оценивать общественные настроения населения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что более 80% украинцев стремятся к заключению соглашения, которое положило бы конец полномасштабной войне России против Украины.

Трамп отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, должен быть «реалистичным» в подходах к мирным переговорам.

Также американский лидер обратил внимание на тему выборов в Украине, заявив, что давно задумывается над тем, когда они могут состояться.

