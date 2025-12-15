В Берлине завершился второй раунд переговоров между украинской и американской делегациями о мире.

Об этом сообщил в комментарии СМИ советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Переговоры с американской делегацией

Американскую сторону снова представляли посланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

По словам Литвина, после завершения переговоров Владимир Зеленский приехал к федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, встреча с которым была запланирована.

Напомним, что вчера президент Зеленский с делегацией прибыл в Германию. Его встретил канцлер Фридрих Мерц. Тогда же прошел первый раунд переговоров с американцами.

С украинской стороны также присутствовали секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Встреча длилась более пяти часов. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о достижении значительного прогресса в переговорах между украинской и американской делегациями.

По словам Владимира Зеленского, цель встреч — выработать шаги, которые реально обеспечат надежные гарантии безопасности и мира для Украины.

10 декабря Трамп поговорил с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу переговоров по Украине.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников и должностных лиц из команды Трампа написало, что для устранения разногласий между Россией, США и Украиной в мирных переговорах по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы. Это при условии, что на поле боя не произойдет серьезных изменений.

