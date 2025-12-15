Переважна більшість українців не підтримує так званий мирний план, який передбачає відведення українських військ із Донбасу, обмеження чисельності та можливостей ЗСУ й водночас не містить чітких гарантій безпеки для України.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у період з 26 листопада до 13 грудня.

Мир без гарантій не підтримують 75% українців

У КМІС зазначають, що 75% громадян вважають такий план категорично неприйнятним — показник залишається незмінним з вересня 2025 року.

Лише 17% опитаних заявили про готовність погодитися на подібну версію “миру”.

Соціологи наголошують: ідеться про умовний російський план, який передбачає поступки з боку України без реальних механізмів захисту від повторної агресії. Йдеться, зокрема, про: скасування санкцій проти РФ; офіційний статус російської мови; скорочення чисельності ЗСУ; відмову України від членства в НАТО; припинення постачань західної зброї Україні; виведення українських військ з частини Донецької області, тобто з Краматорська, Слов’янська та інших міст; визнання окупованих Криму, Донецької та Луганської областей “російськими”; збереження контролю РФ над окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя.

Водночас 72% українців готові схвалити умовний мирний план, розроблений у межах підходу Європи та України.

Йдеться про сценарій заморожування бойових дій по нинішній лінії фронту за наявності гарантій безпеки від Європи та США та без офіційного визнання окупованих територій частиною Росії. Передбачено стале постачання Україні зброї та фінансування, а також закриття українського неба від атак РФ. Наша держава рухатиметься до вступу в Євросоюз, а санкції проти РФ збережуться до встановлення сталого миру і зникнення загроз повторного нападу.

Категорично відкидають такий варіант лише 14% респондентів.

У КМІС уточнили, що під час опитування респондентам зачитували одну з двох скорочених версій мирного плану — без зазначення, хто є його ініціатором.

Опитування також показало, що:

63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно;

лише 9% очікують завершення війни до початку 2026 року;

49% українців довіряють Європейському Союзу;

рівень довіри до США та НАТО за рік знизився;

61% громадян довіряють президенту Володимиру Зеленському;

тільки 9% підтримують ідею проведення виборів до завершення бойових дій.

Дослідження проводили з 26 листопада до 13 грудня методом телефонних інтерв’ю серед 547 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольній Україні території.

До вибірки не включали мешканців тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб, а також громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формальна статистична похибка для основних показників не перевищує 5,6%.

Соціологи відзначають, що, попри війну та певні систематичні відхилення, отримані результати залишаються репрезентативними та дозволяють достовірно оцінювати суспільні настрої населення.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що понад 80% українців прагнуть укладення угоди, яка б поклала край повномасштабній війні Росії проти України.

Трамп зазначив, що президент України Володимир Зеленський, на його думку, має бути “реалістичним” у підходах до мирних переговорів.

Також американський лідер звернув увагу на тему виборів в Україні, заявивши, що давно замислюється над тим, коли вони можуть відбутися.

