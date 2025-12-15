Німеччина виділить понад €11 млрд допомоги для України у 2026 році. ФРН також допоможе забезпечити енергопостачання українських шкіл, лікарень і дитсадків.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Мерц анонсував допомогу Україні в €11 млрд

Канцлер заявив, що у 2026 році Україна отримає від Німеччини понад €11 млрд допомоги.

Також, за словами Мерца, ФРН забезпечить енергопостачанням дитячі садки, школи та лікарні України через спроби Росії “варварські” зруйнувати енергосистему країни.

– З лютого 2022 року Німеччина направила Україні військової допомоги на €40 млрд та цивільної підтримки на €36 млрд, – заявив Мерц.

На захист енергетичної інфраструктури Берлін додатково передав Києву €170 млн.

Канцлер зазначив, що Німеччина співпрацює з європейськими партнерами та G7 над наданням Україні ще більшої фінансової допомоги.

Він наголосив, що одним з таких кроків може стати репараційний кредит за рахунок заморожених активів РФ.

За словами Мерца, ці кошти допоможуть підтримати Україну як мінімум два наступних роки.

Нагадаємо, 28 листопада Бундестаг ухвалив бюджет Німеччини на 2026 рік. Документ передбачає рекордний обсяг допомоги для України.

Зокрема, на допомогу Україні наступного року Німеччина планує витратити €11,5 млрд.

