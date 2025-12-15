Уряд України оновив порядок ведення військового обліку, тож тепер основна форма документів – електронна. Це означає, що паперові військові квитки більше не є головним способом підтвердження статусу призовника або резервіста.

Чи залишаються чинними паперові військові квитки, читайте в нашому матеріалі.

Скасування паперових військових квитків: що значить

Новий електронний документ – Резерв ID – тепер стає стандартом для всіх військовозобов’язаних. Його можна отримати через застосунок Резерв+, що спрощує доступ та робить систему обліку більш сучасною та прозорою.

Проте для тих, хто поки не може користуватися цифровими документами, все ще доступний паперовий військовий квиток.

Його можна:

роздрукувати самостійно з PDF через Резерв+ або портал Дія;

отримати d територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, де документ сформують електронно та видадуть у паперовому вигляді.

За словами представників Міноборони, це перехід на цифрову систему, яка зменшує ризики втрати, пошкодження або підробки документа.

Чи залишаються чинними паперові військові квитки

Тепер паперові військові квитки в Україні будуть використовуватися лише як додаткова форма підтвердження, а електронний документ стає основним. Тож, можна сказати, що в Україні скасували паперові військові квитки, але з певними винятками для зручності громадян.

Кабінет міністрів України для цього оновив постанови №1487 та №559, що регулюють порядок оформлення військово-облікових документів.

Керівник директорату цифрової трансформації Міноборони України Артем Романюков повідомив, що замість паперових військових квитків, приписних та тимчасових посвідчень, які залишилися артефактами минулого, тепер звичний інтерфейс документа доступний у мобільному застосунку. Нові паперові документи більше не видаватимуться, а старі залишатимуться чинними доти, поки не відбудуться зміни у ваших даних.

Резерв ID формується безпосередньо на основі інформації з реєстру, а не з паперових картотек. Це означає, що більше не буде випадків забутого внесення даних, помилок у фото на вклейках або підтвердження актуальності інформації лише на основі старої мокрої печатки, поставленої багато років тому. Відповідно, виклики на уточнення даних також стануть непотрібними.

Резерв ID забезпечує прозорість, зручність та захист від зловживань. Перевірка дійсності документа та інформації про відстрочку чи бронювання здійснюватиметься за допомогою QR-коду. Тому навіть якщо у вас є паперовий військовий квиток, перевагу надаватимуть використанню Резерв+.

Для тих, хто турбується про доступ до інтернету, у застосунку можна завантажити PDF-версію документа просто з меню Резерв ID. Також PDF доступний через портал Дія, але варто врахувати, що після внесення змін у дані QR-код PDF-версії більше не буде дійсним.

Адвокатка Катерина Аніщенко зазначала, що навіть до скасування паперових військових квитків, діяли певні правила. Зокрема, територіальні центри комплектування (ТЦК) орієнтувалися на дані, які містилися в системі Оберіг.

Як пояснила адвокатка, особи, які були визнані непридатними до військової служби та виключені з військового обліку, але не мали відповідних записів у реєстрі Оберіг, мали звертатися до ТЦК або через адвоката складати заяву для внесення необхідних змін у цей реєстр.

Аніщенко зазначала, що на практиці трапляються випадки, коли особу визнано непридатною за результатами ВЛК, але ці зміни не відображені в реєстрі. Відповідно таку особу, попри відмітку в паперовому військовому квитку, могли не випустити за кордон, через іншу інформацію у реєстрі Оберіг.

Також були розбіжності, коли в паперовому військовому квитку вказано, що людина виключена з обліку, а в системі Оберіг про неї все ще міститься інформація як про військовозобов’язану.

