Верховная Рада Украины создаст рабочую группу при профильном комитете по разработке законопроекта о возможности проведения выборов во время военного положения.

Такое решение приняли депутаты на Согласительном совете, сообщил информированный источник РБК-Украина.

Выборы в Украине: кто возглавит рабочую группу

Возглавит рабочую группу первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

К работе также будут привлечены представители общественных организаций.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина якобы потеряла статус демократии из-за длительного отсутствия выборов, отмечая, что война используется как повод не проводить голосование.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул готовность участвовать в выборах и отметил, что обратился в США для обеспечения безопасности избирательного процесса, что позволило бы провести голосование в течение 60-90 дней.

Кроме того, Зеленский ожидает от народных депутатов предложений по законодательным изменениям, которые позволят организовать выборы в условиях военного положения, и подчеркнул, что поддерживает проведение выборов во избежание манипуляций.

На сегодняшний день вопрос проведения досрочных президентских и парламентских выборов остается теоретическим из-за отсутствия возможности гарантировать безопасность граждан из-за постоянных обстрелов.

Предварительно очередные местные выборы должны были состояться 26 октября, однако их перенесли из-за действия военного положения.

