За результатами перегляду фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури була виявлена можливість вивільнення щонайменше 800 МВт електричної потужності.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

В Україні знайшли “вільні” потужності на 800 МВт

– За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості, – написала вона в Telegram.

За словами Свириденко, з переліків виключили дві категорії:

Зараз дивляться

споживачів із потужністю менше ніж 100 кВт

обʼєкти, до яких були підключені інші споживачі, які з метою справедливого розподілу електроенергії мають підпадати під загальні обмеження.

Прем’єрка зазначила, що споживачів супутнього навантаження, які були визначені під час перегляду переліків критично важливих обʼєктів і не є критичними, буде переведено на графіки відключень відповідно до загального порядку.

– Цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Доручили Міненерго разом з Держенергонаглядом тримати на контролі виконання рішення на місцях”, – написала прем’єр.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України 13 грудня без електропостачання залишилися понад 1 млн споживачів.

Найбільш складна ситуація тоді склалася в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.