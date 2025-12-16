Знайшли 800 МВт потужності: Свириденко анонсувала скорочення відключень світла
- Перегляд списків обʼєктів критичної інфраструктури дозволив вивільнити щонайменше 800 МВт електроенергії.
- Об'єкти, які не є критичними, переведуть на загальні графіки відключень.
За результатами перегляду фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури була виявлена можливість вивільнення щонайменше 800 МВт електричної потужності.
Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
В Україні знайшли “вільні” потужності на 800 МВт
– За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості, – написала вона в Telegram.
За словами Свириденко, з переліків виключили дві категорії:
- споживачів із потужністю менше ніж 100 кВт
- обʼєкти, до яких були підключені інші споживачі, які з метою справедливого розподілу електроенергії мають підпадати під загальні обмеження.
Прем’єрка зазначила, що споживачів супутнього навантаження, які були визначені під час перегляду переліків критично важливих обʼєктів і не є критичними, буде переведено на графіки відключень відповідно до загального порядку.
– Цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Доручили Міненерго разом з Держенергонаглядом тримати на контролі виконання рішення на місцях”, – написала прем’єр.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України 13 грудня без електропостачання залишилися понад 1 млн споживачів.
Найбільш складна ситуація тоді склалася в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.