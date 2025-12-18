Програма кредитування від Міжнародного валютного фонду для України може бути скоригована з урахуванням рішень Євросоюзу щодо фінансування.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

Програма МВФ для України може бути скоригована

За його словами, нова програма співпраці з МВФ, яка вже погоджена на технічному рівні, може зазнати змін залежно від строків та механізму надання фінансової допомоги Україні, які буде затверджено Євросоюзом.

– Залежно від того, які рішення буде ухвалено сьогодні або завтра, відповідно, змінюватиметься й опціональність, і, можливо, (від цього. – Ред.) залежатиме графік. Поки що наш базовий сценарій полягає в тому, що буде і репараційний кредит, і програма з МВФ на початку наступного року, – сказав Ніколайчук.

Він наголосив, що наразі зберігається невизначеність щодо остаточного рішення ЄС про фінансування України.

– Залежно від того, як змінюватиметься ситуація, так само ми будемо і коригувати наші сценарії та реакцію на них, – додав заступник голови НБУ.

У Нацбанку зауважили, що визначення інструменту фінансування України з боку міжнародних партнерів є необхідною передумовою для запуску нової програми фінансування від МВФ.

Нагадаємо, 26 листопада стало відомо про досягнення домовленостей між Україною та МВФ щодо нової програми кредитування обсягом $8,2 млрд.

Остаточне рішення щодо її затвердження має ухвалити Виконавча рада МВФ після виконання Україною попередніх умов та за наявності підтвердженого фінансування від донорів.

