При работе над проектом соглашения о прекращении российско-украинской войны между сторонами все еще остаются несогласованные вопросы, в частности относительно территорий и использования замороженных активов России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговорный процесс.

Зеленский о разногласиях в переговорах

По словам главы государства, американская сторона заявляет о готовности президента РФ Владимира Путина к завершению войны как в публичных заявлениях, так и на непубличном уровне.

Украина поддерживает инициативы США, но не соглашается с некоторыми параметрами возможных договоренностей.

– Сейчас американские коллеги утверждают, что Путин готов к окончанию войны и публично, и в непубличном формате. Мы поддерживаем инициативы американцев, но не согласны снекоторыми чертами тех или иных будущих договоренностей. У нас есть некоторые разногласия по территориальному вопросу, финансированию из замороженных активов и еще некоторые вопросы, которые не согласованы, – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в четверг.

Президент подчеркнул, что работа над согласованием позиций продолжается, однако окончательный консенсус по ключевым аспектам будущего соглашения пока не достигнут.

Напомним, 15 декабря в Берлине прошел второй раунд переговоров между делегациями Украины и Соединенных Штатов.

Встреча продолжалась более пяти часов. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о достижении значительного прогресса в переговорах между украинской и американской делегациями.

