Зеленский назвал вопросы, по которым в переговорах остаются разногласия
- В переговорах по завершению войны сохраняются несогласованные ключевые вопросы.
- Стороны имеют разные подходы к территориям и замороженным активам РФ.
- Украина поддерживает инициативы партнеров, но не все параметры договоренностей.
При работе над проектом соглашения о прекращении российско-украинской войны между сторонами все еще остаются несогласованные вопросы, в частности относительно территорий и использования замороженных активов России.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговорный процесс.
Зеленский о разногласиях в переговорах
По словам главы государства, американская сторона заявляет о готовности президента РФ Владимира Путина к завершению войны как в публичных заявлениях, так и на непубличном уровне.
Украина поддерживает инициативы США, но не соглашается с некоторыми параметрами возможных договоренностей.
– Сейчас американские коллеги утверждают, что Путин готов к окончанию войны и публично, и в непубличном формате. Мы поддерживаем инициативы американцев, но не согласны снекоторыми чертами тех или иных будущих договоренностей. У нас есть некоторые разногласия по территориальному вопросу, финансированию из замороженных активов и еще некоторые вопросы, которые не согласованы, – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в четверг.
Президент подчеркнул, что работа над согласованием позиций продолжается, однако окончательный консенсус по ключевым аспектам будущего соглашения пока не достигнут.
Напомним, 15 декабря в Берлине прошел второй раунд переговоров между делегациями Украины и Соединенных Штатов.
Встреча продолжалась более пяти часов. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о достижении значительного прогресса в переговорах между украинской и американской делегациями.