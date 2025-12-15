У Берліні завершився другий раунд переговорів між українською та американською делегаціями про мир.

Про це повідомив у коментарі ЗМІ радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Переговори з американською делегацією

Американську сторону знову представляли посланці президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

За словами Литвина, після завершення переговорів Володимир Зеленський приїхав до федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, зустріч з яким була запланована.

Нагадаємо, що вчора президент Зеленський із делегацією прибув до Німеччини. Його зустрів канцлер Фрідріх Мерц. Тоді ж пройшов перший раунд переговорів з американцями.

З української сторони також були секретар РНБО України Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Зустріч тривала понад п’ять годин. Спецпосланник президента США Стів Віткофф заявив про досягнення значного прогресу у переговорах між українською та американською делегаціями.

За словами Володимира Зеленського, мета зустрічей — напрацювати кроки, які реально забезпечать надійні гарантії безпеки та миру для України.

10 грудня Трамп поговорив з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем щодо переговорів по Україні.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на європейських чиновників та посадовців із команди Трампа написало, що для усунення розбіжностей між Росією, США та Україною у мирних переговорах з ключових питань можуть знадобитися тижні або місяці. Це за умови, якщо на полі бою не станеться серйозних змін.

