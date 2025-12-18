Під час роботи над проєктом угоди про припинення російсько-української війни між сторонами все ще залишаються неузгоджені питання, зокрема щодо територій і використання заморожених активів Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи перебіг переговорного процесу.

Зеленський про розбіжності у переговорах

За словами глави держави, американська сторона заявляє про готовність президента РФ Володимира Путіна до завершення війни як у публічних заявах, так і на непублічному рівні.

Зараз дивляться

Україна підтримує ініціативи США, але не погоджується з деякими параметрами можливих домовленостей.

– Зараз американські колеги стверджують, що Путін готовий до закінчення війни і публічно, і в непублічному форматі. Ми, ви бачите, підтримуємо ініціативи американців, але не згодні з деякими рисами тих чи інших майбутніх домовленостей. У нас є деякі розбіжності щодо територіального питання, фінансування щодо заморожених активів і ще деякі питання, які не узгоджені, – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у четвер.

Президент наголосив, що робота над узгодженням позицій триває, однак остаточного консенсусу з ключових аспектів майбутньої угоди наразі не досягнуто.

Нагадаємо, 15 грудня у Берліні відбувся другий раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів.

Зустріч тривала понад п’ять годин. Спецпосланник президента США Стів Віткофф заявив про досягнення значного прогресу у переговорах між українською та американською делегаціями.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.