Трасса Одесса – Рени: какие альтернативные пути к пунктам пропуска на границе с Молдовой
- Из-за российской атаки на инфраструктурный объект вблизи села Маяки приостановлено движение по трассе Одесса — Рени, что значительно затруднило доступ к пункту пропуска Паланка и ряду других КПП в Одесской области.
- Госпогранслужба рекомендует гражданам использовать альтернативные маршруты через Винницкую и Черновицкую области, где усилена работа нарядов для обеспечения стабильного пропуска.
Трасса Одесса — Рени: альтернативные пути
Государственная пограничная служба Украины рассказала об альтернативных путях к пунктам пропуска на границе с Молдовой.
В результате приостановки движения по трассе Одесса — Рени затруднен проезд к ряду пунктов пропуска в Одесской области. Среди них:
- Паланка — Маяки — Удобное;
- Рени — Джурджулешты;
- Табаки — Мирное;
- Виноградовка — Вулканешты;
- Старокозаче — Тудора;
- Новые Трояны — Чадыр Лунга;
- Орловка — Исакча;
- Долинское;
- Железнодорожное;
- Лесное;
- Серпневое;
- Малоярославец.
Гражданам, направляющимся на въезд в Украину в направлении Одессы, рекомендуют выбирать пункты пропуска в Винницкой области, а также Мамалыга и Сокиряны в Черновицкой области.
По данным ГПСУ, в пункте пропуска Могилев-Подольский на границе с Молдовой в Винницкой области уже наблюдается увеличение движения транспорта, но пропуск обеспечивается с усиленными нарядами.
Как утверждают в Госпогранслужбе, в настоящее время усилено взаимодействие с пограничной полицией Республики Молдова.
Трасса Одесса — Рени: где ограничено движение
По данным Патрульной полиции Украины, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области ограничила движение транспорта через поселок Маяки:
- на автомобильной дороге М-15 (от дорожной станции патрульной полиции Два Столпа в направлении поселка Маяки);
- отвод транспорта осуществляется на автодорогу М-16 (в направлении населенного пункта Кучурганы);
- перекрыт съезд с автодороги М-05 Киев-Одесса (транспортная развязка в направлении дорожной станции патрульной полиции Два Столпа);
- ограничено движение транспорта от села Сафьяны (выезд из города Измаил, в направлении поселка Маяки).
Маяки на карте. Фото: Патрульная полиция Одесской области
19 декабря движение транспорта на трассе Одесса — Рени временно остановлено в обоих направлениях из-за повреждения моста вблизи поселка Маяки после российской атаки дронами по объектам критической инфраструктуры.