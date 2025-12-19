Приостановлено движение по трассе Одесса — Рени в результате российской атаки по объекту инфраструктуры вблизи села Маяки, из-за чего затруднен подъезд к ряду пунктов пропуска в Одесской области.

Трасса Одесса — Рени: альтернативные пути

Государственная пограничная служба Украины рассказала об альтернативных путях к пунктам пропуска на границе с Молдовой.

В результате приостановки движения по трассе Одесса — Рени затруднен проезд к ряду пунктов пропуска в Одесской области. Среди них:

  • Паланка — Маяки — Удобное;
  • Рени — Джурджулешты;
  • Табаки — Мирное;
  • Виноградовка — Вулканешты;
  • Старокозаче — Тудора;
  • Новые Трояны — Чадыр Лунга;
  • Орловка — Исакча;
  • Долинское;
  • Железнодорожное;
  • Лесное;
  • Серпневое;
  • Малоярославец.

Гражданам, направляющимся на въезд в Украину в направлении Одессы, рекомендуют выбирать пункты пропуска в Винницкой области, а также Мамалыга и Сокиряны в Черновицкой области.

По данным ГПСУ, в пункте пропуска Могилев-Подольский на границе с Молдовой в Винницкой области уже наблюдается увеличение движения транспорта, но пропуск обеспечивается с усиленными нарядами.

Как утверждают в Госпогранслужбе, в настоящее время усилено взаимодействие с пограничной полицией Республики Молдова.

Трасса Одесса — Рени: где ограничено движение

По данным Патрульной полиции Украины, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области ограничила движение транспорта через поселок Маяки:

  • на автомобильной дороге М-15 (от дорожной станции патрульной полиции Два Столпа в направлении поселка Маяки);
  • отвод транспорта осуществляется на автодорогу М-16 (в направлении населенного пункта Кучурганы);
  • перекрыт съезд с автодороги М-05 Киев-Одесса (транспортная развязка в направлении дорожной станции патрульной полиции Два Столпа);
  • ограничено движение транспорта от села Сафьяны (выезд из города Измаил, в направлении поселка Маяки).
Маяки на карті. Фото: Патрульна поліція Одеської області
Маяки на карті. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Маяки на карте. Фото: Патрульная полиция Одесской области

19 декабря движение транспорта на трассе Одесса — Рени временно остановлено в обоих направлениях из-за повреждения моста вблизи поселка Маяки после российской атаки дронами по объектам критической инфраструктуры.

