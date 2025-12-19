Приостановлено движение по трассе Одесса — Рени в результате российской атаки по объекту инфраструктуры вблизи села Маяки, из-за чего затруднен подъезд к ряду пунктов пропуска в Одесской области.

Трасса Одесса — Рени: альтернативные пути

Государственная пограничная служба Украины рассказала об альтернативных путях к пунктам пропуска на границе с Молдовой.

В результате приостановки движения по трассе Одесса — Рени затруднен проезд к ряду пунктов пропуска в Одесской области. Среди них:

Паланка — Маяки — Удобное;

Рени — Джурджулешты;

Табаки — Мирное;

Виноградовка — Вулканешты;

Старокозаче — Тудора;

Новые Трояны — Чадыр Лунга;

Орловка — Исакча;

Долинское;

Железнодорожное;

Лесное;

Серпневое;

Малоярославец.

Гражданам, направляющимся на въезд в Украину в направлении Одессы, рекомендуют выбирать пункты пропуска в Винницкой области, а также Мамалыга и Сокиряны в Черновицкой области.

По данным ГПСУ, в пункте пропуска Могилев-Подольский на границе с Молдовой в Винницкой области уже наблюдается увеличение движения транспорта, но пропуск обеспечивается с усиленными нарядами.

Как утверждают в Госпогранслужбе, в настоящее время усилено взаимодействие с пограничной полицией Республики Молдова.

Трасса Одесса — Рени: где ограничено движение

По данным Патрульной полиции Украины, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области ограничила движение транспорта через поселок Маяки:

на автомобильной дороге М-15 (от дорожной станции патрульной полиции Два Столпа в направлении поселка Маяки);

отвод транспорта осуществляется на автодорогу М-16 (в направлении населенного пункта Кучурганы);

перекрыт съезд с автодороги М-05 Киев-Одесса (транспортная развязка в направлении дорожной станции патрульной полиции Два Столпа);

ограничено движение транспорта от села Сафьяны (выезд из города Измаил, в направлении поселка Маяки).

Маяки на карте. Фото: Патрульная полиция Одесской области

19 декабря движение транспорта на трассе Одесса — Рени временно остановлено в обоих направлениях из-за повреждения моста вблизи поселка Маяки после российской атаки дронами по объектам критической инфраструктуры.

