Траса Одеса – Рені: які альтернативні шляхи до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою
- Через російську атаку на інфраструктурний об'єкт поблизу села Маяки призупинено рух трасою Одеса — Рені, що значно ускладнило доступ до пункту пропуску Паланка та низки інших КПП на Одещині.
- Держприкордонслужба рекомендує громадянам використовувати альтернативні маршрути через Вінницьку та Чернівецьку області, де посилено роботу нарядів для забезпечення стабільного пропуску.
Призупинено рух трасою Одеса — Рені внаслідок російської атаки по об’єкту інфраструктури поблизу села Маяки, через що ускладнено доїзд до низки пунктів пропуску на Одещині.
Траса Одеса — Рені: альтернативні шляхи
Державна прикордонна служба України розповіла про альтернативні шляхи до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.
Внаслідок призупинення руху трасою Одеса — Рені ускладнено до низки пунктів пропуску на Одещині. Серед них:
- Паланка – Маяки – Удобне;
- Рені – Джурджулешти;
- Табаки – Мирне;
- Виноградівка – Вулканешти;
- Старокозаче – Тудора;
- Нові Трояни – Чадир Лунга;
- Орлівка – Ісакча;
- Долинське;
- Залізничне;
- Лісне;
- Серпневе;
- Малоярославець.
Громадянам, які прямують на в’їзд в Україну в напрямку до Одеси, рекомендують обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також Мамалига і Сокиряни в Чернівецькій області.
За даними ДПСУ, в пункті пропуску Могилів-Подільський на кордоні з Молдовою у Вінницькій області вже спостерігається збільшення руху транспорту, але пропуск забезпечується з посиленими нарядами.
Як стверджують у Держприкордонслужбі, наразі посилена взаємодія з прикордонною поліцією Республіки Молдови.
Траса Одеса — Рені: де обмежено рух
За даними Патрульної поліції України, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області обмежила рух транспорту через селище Маяки:
- на автомобільній дорозі М-15 (від дорожньої станції патрульної поліції Два Стовпи у напрямку селища Маяки);
- відвід транспорту здійснюється на автодорогу М-16 (у напрямку населеного пункту Кучургани);
- перекритий з’їзд з автодороги М-05 Київ-Одеса (транспортна розвʼязка у напрямку дорожньої станції патрульної поліції Два Стовпи);
- обмежений рух транспорту від села Саф’яни (виїзд з міста Ізмаїл, в напрямку селища Маяки).
Маяки на карті. Фото: Патрульна поліція Одеської області
19 грудня рух транспорту на трасі Одеса — Рені тимчасово зупинено в обох напрямках через пошкодження мосту поблизу селища Маяки після російської атаки дронами по об’єктах критичної інфраструктури.