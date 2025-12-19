Призупинено рух трасою Одеса — Рені внаслідок російської атаки по об’єкту інфраструктури поблизу села Маяки, через що ускладнено доїзд до низки пунктів пропуску на Одещині.

Траса Одеса — Рені: альтернативні шляхи

Державна прикордонна служба України розповіла про альтернативні шляхи до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Внаслідок призупинення руху трасою Одеса — Рені ускладнено до низки пунктів пропуску на Одещині. Серед них:

  • Паланка – Маяки – Удобне;
  • Рені – Джурджулешти;
  • Табаки – Мирне;
  • Виноградівка – Вулканешти;
  • Старокозаче – Тудора;
  • Нові Трояни – Чадир Лунга;
  • Орлівка – Ісакча;
  • Долинське;
  • Залізничне;
  • Лісне;
  • Серпневе;
  • Малоярославець.

Громадянам, які прямують на в’їзд в Україну в напрямку до Одеси, рекомендують обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також Мамалига і Сокиряни в Чернівецькій області.

За даними ДПСУ, в пункті пропуску Могилів-Подільський на кордоні з Молдовою у Вінницькій області вже спостерігається збільшення руху транспорту, але пропуск забезпечується з посиленими нарядами.

Як стверджують у Держприкордонслужбі, наразі посилена взаємодія з прикордонною поліцією Республіки Молдови.

Траса Одеса — Рені: де обмежено рух

За даними Патрульної поліції України, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області обмежила рух транспорту через селище Маяки:

  • на автомобільній дорозі М-15 (від дорожньої станції патрульної поліції Два Стовпи у напрямку селища Маяки);
  • відвід транспорту здійснюється на автодорогу М-16 (у напрямку населеного пункту Кучургани);
  • перекритий з’їзд з автодороги М-05 Київ-Одеса (транспортна розвʼязка у напрямку дорожньої станції патрульної поліції Два Стовпи);
  • обмежений рух транспорту від села Саф’яни (виїзд з міста Ізмаїл, в напрямку селища Маяки).
Маяки на карті. Фото: Патрульна поліція Одеської області
19 грудня рух транспорту на трасі Одеса — Рені тимчасово зупинено в обох напрямках через пошкодження мосту поблизу селища Маяки після російської атаки дронами по об’єктах критичної інфраструктури.

