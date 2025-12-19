Призупинено рух трасою Одеса — Рені внаслідок російської атаки по об’єкту інфраструктури поблизу села Маяки, через що ускладнено доїзд до низки пунктів пропуску на Одещині.

Траса Одеса — Рені: альтернативні шляхи

Державна прикордонна служба України розповіла про альтернативні шляхи до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Внаслідок призупинення руху трасою Одеса — Рені ускладнено до низки пунктів пропуску на Одещині. Серед них:

Паланка – Маяки – Удобне;

Рені – Джурджулешти;

Табаки – Мирне;

Виноградівка – Вулканешти;

Старокозаче – Тудора;

Нові Трояни – Чадир Лунга;

Орлівка – Ісакча;

Долинське;

Залізничне;

Лісне;

Серпневе;

Малоярославець.

Громадянам, які прямують на в’їзд в Україну в напрямку до Одеси, рекомендують обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також Мамалига і Сокиряни в Чернівецькій області.

За даними ДПСУ, в пункті пропуску Могилів-Подільський на кордоні з Молдовою у Вінницькій області вже спостерігається збільшення руху транспорту, але пропуск забезпечується з посиленими нарядами.

Як стверджують у Держприкордонслужбі, наразі посилена взаємодія з прикордонною поліцією Республіки Молдови.

Траса Одеса — Рені: де обмежено рух

За даними Патрульної поліції України, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області обмежила рух транспорту через селище Маяки:

на автомобільній дорозі М-15 (від дорожньої станції патрульної поліції Два Стовпи у напрямку селища Маяки);

відвід транспорту здійснюється на автодорогу М-16 (у напрямку населеного пункту Кучургани);

перекритий з’їзд з автодороги М-05 Київ-Одеса (транспортна розвʼязка у напрямку дорожньої станції патрульної поліції Два Стовпи);

обмежений рух транспорту від села Саф’яни (виїзд з міста Ізмаїл, в напрямку селища Маяки).

Маяки на карті. Фото: Патрульна поліція Одеської області

19 грудня рух транспорту на трасі Одеса — Рені тимчасово зупинено в обох напрямках через пошкодження мосту поблизу селища Маяки після російської атаки дронами по об’єктах критичної інфраструктури.

