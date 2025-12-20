Португалія зробить перший внесок до Енергетичного фонду підтримки України у розмірі €600 тис.

Про це повідомила глава Кабінету Міністрів України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Telegram.

Україна отримає від Португалії 600 тис. євро на енергопостачання та критичні потреби

Під час перебування у Києві прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру оголосив про перший внесок у розмірі € 600 тис. до Енергетичного фонду підтримки України.

Свириденко наголосила, що Україна високо цінує цей крок та рішучість португальського уряду.

Вона подякувала Португалії за підтримку України з початку повномасштабної війни та за теплий прийом українців, змушених виїхати через бойові дії.

Також прем’єр-міністр повідомила, що під час підготовки до наступної Конференції з відбудови України домовлено опрацювати питання укладення міжурядової (G2G) угоди, яка сприятиме залученню португальського бізнесу та інвестицій на український ринок.

Вона додала, що Україна вдячна лідерам ЄС за рішення надати нашій країні фінансування у розмірі 90 млрд євро на 2026 та 2027 роки.

— Це надзвичайно важлива підтримка для України, — резюмувала прем’єр.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Швеція 2026 року надасть Україні $200 млн прямої бюджетної підтримки.

Ці кошти підуть на забезпечення потреб населення, включно з держпослугами, пенсіями та іншими соціальними виплатами.

Фото: Юлія Свириденко

