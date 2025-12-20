Україна не зможе самостійно утримувати армію у 800 тисяч осіб — Зеленський
Власних фінансових ресурсів Україні недостатньо, щоб одразу утримувати Збройні сили на 800 тис. осіб, тому українська сторона розглядає часткове фінансування армії з боку партнерів як елемент гарантій безпеки.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам під час спілкування 20 грудня.
Зеленський про утримання армії у 800 тис. осіб
— Ні, власного ресурсу не вистачить. Саме тому я веду цей діалог із міжнародними партнерами. Часткове фінансування нашої армії з боку партнерів розглядаємо як елемент гарантії безпеки, адже Збройні сили України — це наша основна гарантія безпеки. Нам потрібен час, щоб стабілізувати повоєнну економіку і вийти на можливість самостійного фінансування армії. Поки що необхідна допомога партнерів, — пояснив президент.
За словами Зеленського, у процесі обговорення потенційного мирного договору залишаються неврегульованими найважчі пункти, зокрема:
- територіальні питання — визначення статусу українських земель;
- Запорізька атомна електростанція — подальша доля об’єкта у Енергодарі;
- відновлення країни та фінансування — кошти на реконструкцію та технічні питання щодо гарантій безпеки, моніторингу та інших аспектів (згідно з 20-пунктним планом).
Президент наголосив, що ключова увага зосереджена не на деталях перетину пунктів, а на тому, що українська сторона вже передала своє бачення США, які, у свою чергу, спілкуватимуться з Росією.