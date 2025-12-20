Мирна угода повинна бути справедливою і дієвою для України. Мир важливий, проте не за будь-яку ціну, оскільки Україна і так заплатила дуже багато внаслідок війни Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру спілкування із журналістами в Києві 20 грудня.

Зеленський про мирну угоду між Україною і РФ

Коментуючи нещодавню заяву очільника фракції Слуга народу у Верховній Раді Давида Арахамії, Зеленський зазначив, що для України важливий справедливий і міцний мир, щоб не можна було порушити його ще одним бажанням російського диктатора Володимира Путіна або інших осіб.

– Це дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки для цього, щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість знову прийти до нас з агресією. Угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, а підписана лідерами, коли війна зупинена. Тоді це значить, що є угода, – вважає Зеленський.

Президент вважає, що Будапештський меморандум був лише папірцем, оскільки Росія здійснила повномасштабну агресію проти України, окупувала території та вбила дуже багато людей.

– Нас не захистила ця угода. Я не вважаю, що вона була сильною або дієвою. Тому для мене угода – це не просто підписати. Багато речей. Там кілька домовленостей, документів, гарантій безпеки США і європейців, проголосовані та підтримані в Конгресі, – сказав він.

Однак треба все одно знати деталі про те, що відбудеться, якщо росіяни знову прийдуть з агресією та розпочнуть ще раз війну проти України, стверджує Володимир Зеленський.

– Як американці та європейці реагуватимуть? Як реагуватимуть українці – вже зрозуміло. Як реагуватимуть партнери? Який deterrence package буде в України? Що буде розташовуватися на території України? Як буде укомплектована наша армія? Наскільки сильні та які у нас будуть запаси? На що ми можемо розраховувати? Який пакет санкцій запроваджуватиметься одночасно проти агресора? Я вважаю, що угода повинна бути для України справедливою і дієвою, – переконаний президент.

На думку глави держави, справжня угода має включати:

чіткі гарантії безпеки США та Європи, схвалені на політичному рівні;

зрозумілу відповідь партнерів у разі нової агресії РФ;

сильну українську армію, запаси та стримувальний потенціал;

автоматичні санкції проти агресора.

Що заявив Арахамія про мирну угоду

18 грудня очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що наразі відсутня можливість укладення хорошої мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, зараз можна говорити або про погану угоду, або про її відсутність і продовження війни.

– Ми розуміємо, всі люди, які мислять (хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди), вона (угода, – Ред.) буде або погана, або дуже погана, або її не буде, – сказав він.

Давид Арахамія припустив можливість досягнення домовленостей на поточному етапі переговорів, зауваживши, що тиск на Росію з боку США підвищує шанси на підписання угоди.

На його думку, зараз тиск є більшим щодо України, ніж проти Росії. Водночас Арахамія вважає, що без участі США немає шансів на укладення мирної угоди, інакше залишатиметься лише військовий шлях вирішення конфлікту.

