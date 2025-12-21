В Одесской области возобновлено движение транспорта в обоих направлениях на трассе Одесса — Рени в пределах населенного пункта Маяки в воскресенье, 21 декабря.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Возобновление движения на трассе Одесса — Рени

— Одесская область: к сведению водителей. Ограничения движения транспорта в обоих направлениях на автодороге М-15 Одесса — Рени (на город Бухарест) в пределах населенного пункта Маяки — сняты. Движение возобновлено, — говорится в сообщении.

В ночь на 19 декабря глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о попадании ударного беспилотника в районе села Маяки по гражданскому автомобилю, который следовал через мост.

В этот же день спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил об осложнении движения на трассе Одесса — Рени в обоих направлениях, поскольку поврежден мост вблизи поселка Маяки.

Ограничения, возникшие в результате российского обстрела по Одесской области, действовали по меньшей мере два дня, пока продолжалась ликвидация последствий ударов.

