Движение по трассе Одесса – Рени в Маяках полностью восстановлено
- В воскресенье, 21 декабря, на трассе Одесса — Рени в пределах населенного пункта Маяки полностью восстановлено движение транспорта в обоих направлениях.
- Ограничения, введенные из-за повреждения моста в результате российской атаки дронами 19 декабря, уже сняты.
В Одесской области возобновлено движение транспорта в обоих направлениях на трассе Одесса — Рени в пределах населенного пункта Маяки в воскресенье, 21 декабря.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
Возобновление движения на трассе Одесса — Рени
— Одесская область: к сведению водителей. Ограничения движения транспорта в обоих направлениях на автодороге М-15 Одесса — Рени (на город Бухарест) в пределах населенного пункта Маяки — сняты. Движение возобновлено, — говорится в сообщении.
В ночь на 19 декабря глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о попадании ударного беспилотника в районе села Маяки по гражданскому автомобилю, который следовал через мост.
В этот же день спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил об осложнении движения на трассе Одесса — Рени в обоих направлениях, поскольку поврежден мост вблизи поселка Маяки.
Ограничения, возникшие в результате российского обстрела по Одесской области, действовали по меньшей мере два дня, пока продолжалась ликвидация последствий ударов.