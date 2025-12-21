В Одеській області відновлено рух транспорту в обох напрямках на трасі Одеса — Рені у рамках населеного пункту Маяки у неділю, 21 грудня.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Відновлення руху на трасі Одеса — Рені

– Одеська область: до уваги водіїв. Обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на місто Бухарест) у межах населеного пункту Маяки — зняті. Рух відновлений, – йдеться у повідомленні.

У ніч на 19 грудня керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про влучання ударного безпілотника у районі в селі Маяки по цивільному автомобілю, який прямував через міст.

Зараз дивляться

У цей же день речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив про ускладнення руху на трасі Одеса — Рені в обох напрямках, оскільки пошкоджено міст поблизу селища Маяки.

Обмеження, які виникли внаслідок російського обстрілу по Одеській області, діяли щонайменше два дні, поки тривала ліквідація наслідків ударів.

Читайте також
На трасі біля Рівного зіткнулося 8 авто: перекрито рух у напрямку Києва

Пов'язані теми:

ОдесаОдеська областьРенітраса
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.