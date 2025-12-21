В Одеській області відновлено рух транспорту в обох напрямках на трасі Одеса — Рені у рамках населеного пункту Маяки у неділю, 21 грудня.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Відновлення руху на трасі Одеса — Рені

– Одеська область: до уваги водіїв. Обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на місто Бухарест) у межах населеного пункту Маяки — зняті. Рух відновлений, – йдеться у повідомленні.

У ніч на 19 грудня керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про влучання ударного безпілотника у районі в селі Маяки по цивільному автомобілю, який прямував через міст.

Зараз дивляться

У цей же день речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив про ускладнення руху на трасі Одеса — Рені в обох напрямках, оскільки пошкоджено міст поблизу селища Маяки.

Обмеження, які виникли внаслідок російського обстрілу по Одеській області, діяли щонайменше два дні, поки тривала ліквідація наслідків ударів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.