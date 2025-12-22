Центральная избирательная комиссия заявила, что проведение выборов в Украине возможно только при безопасности и внесении соответствующих изменений в законодательство, сейчас инициатива находится в Верховной Раде.

Выборы в Украине: при каких условиях возможны

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире общенационального телемарафона. Единственные новости в понедельник, 22 декабря.

– В военных условиях выборы проведены быть не могут. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул в первую очередь фактор безопасности. Выборы могут состояться только тогда, когда будут соответствующие мирные условия и соответствующие законодательные условия, – отметил Дубовик.

По его словам, украинское законодательство рассчитано на мирное время, поэтому предусматривает необходимость ревизии.

– После того, как наступят предпосылки, будет решен вопрос юридический по военному положению, можно говорить о проведении выборов. Но для проведения выборов нужно внесение изменений в законодательство, которое учитывало бы нюансы проведения послевоенных выборов или выборов после прекращения активной фазы боевых действий, – пояснил замглавы ЦИК.

Дубовик подчеркнул, что для этого парламента необходимо наработать дорожную карту и законопроект.

– Центральная избирательная комиссия вместе с экспертной средой, с представителями международных партнеров работает над необходимыми изменениями в законодательстве. Но в этих условиях мяч на поле Верховной Рады. Мы надеемся, что начнет работу рабочей группы, которая была анонсирована на согласительном совете. И сможем активно приобщиться к этим процессам, организовать подготовку законодательных актов, – отметил он.

Кроме того, Дубовик отметил важность обеспечения максимального участия граждан в выборах, включая находящихся за рубежом, военнослужащих и внутренне перемещенных лиц.

Ранее сообщалось, что проведение предстоящих выборов в Украине может стоить государству не менее 20 млрд грн, если учитывать все сопутствующие расходы.

