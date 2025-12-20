Проведення майбутніх виборів в Україні може коштувати державі щонайменше 20 млрд грн, якщо враховувати всі супутні витрати.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

ЦВК назвали приблизну вартість виборів в Україні

Дубовик нагадав, що президентські вибори 2019 року обійшлися бюджету приблизно у 2 млрд грн, однак нині ці цифри суттєво зросли через інфляцію та нові умови.

Зараз дивляться

За актуальними розрахунками ЦВК, парламентські та місцеві вибори можуть коштувати 4–5 млрд грн, тоді як президентська кампанія є значно дорожчою.

За його оцінками, перший тур президентських виборів потребуватиме 4–5 млрд грн, а у разі другого туру сума зросте до 6,5–7 млрд гривень.

Близько 70% усіх витрат становить оплата праці членів окружних, дільничних і територіальних виборчих комісій.

Водночас ці підрахунки не охоплюють витрати органів місцевого самоврядування — на підготовку приміщень, облаштування дільниць та матеріальне забезпечення.

Додатково на бюджет впливатиме й можливе розширення мережі виборчих дільниць за кордоном, що призведе до зростання валютних витрат.

З урахуванням усіх цих факторів загальна сума на проведення трьох типів виборів може сягнути близько 20 млрд гривень.

— Це орієнтовна, але реалістична цифра — і точно не менша, — наголосив заступник голови ЦВК, визнавши, що для держави це серйозний фінансовий виклик.

Термін проведення виборів в Україні

У Центральній виборчій комісії зазначають, що найбільш ефективним терміном для організації виборів є пів року.

Водночас чинне законодавство передбачає значно стисліші строки — 60 або 90 днів, залежно від виду виборів.

Дубовик пояснив, що ці терміни є регламентними та не залежать від рішень самої ЦВК.

Водночас саме шість місяців дали б змогу оцінити стан інфраструктури та якісно підготувати виборчий процес.

Ключовим викликом, за словами Дубовика, залишається не стільки готовність державної інфраструктури, скільки стан політичної інфраструктури суспільства.

Значна частина виборчого процесу залежить від політичних партій, громадських організацій і міжнародних партнерів — зокрема в питанні спостереження та формування виборчих комісій.

Водночас багато партійних активістів нині служать у ЗСУ, є внутрішньо переміщеними особами або перебувають за кордоном.

Саме політичні сили формують дільничні, окружні та територіальні комісії, а на президентських виборах — представників кандидатів.

— Питання в тому, де швидко знайти й підготувати таку кількість людей, — наголосив Дубовик.

За його словами, навіть в умовах війни державна система теоретично здатна вкластися у строки, визначені законом.

Водночас залишається відкритим питання, чи буде готовою до такого темпу саме політична складова виборчого процесу.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на заяви президента США Дональда Трампа щодо необхідності проведення виборів в Україні.

В інтерв’ю італійському виданню La Repubblica Зеленський наголосив, що готовий до виборів, однак вони мають відбуватися з дотриманням безпекових умов.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.