Центральна виборча комісія заявила, що проведення виборів в Україні можливе лише за умови безпеки та внесення відповідних змін до законодавства, наразі ініціатива перебуває у Верховній Раді.

Вибори в Україні: за яких умов можливі

Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини у понеділок, 22 грудня.

– У воєнних умовах вибори проведені бути не можуть. Президент України Володимир Зеленський наголосив в першу чергу на безпековому факторі. Вибори можуть відбутися тільки тоді, коли будуть відповідні мирні умови і відповідні законодавчі умови, – зазначив Дубовик.

За його словами, українське законодавство наразі розраховане на мирний час, тому передбачає необхідність ревізії.

– Після того, як наступлять передумови, буде вирішено питання юридичне щодо воєнного стану, можна казати про проведення виборів. Але для проведення виборів потрібно внесення змін до законодавства, яке б враховувало нюанси проведення повоєнних виборів або виборів після припинення активної фази бойових дій, – пояснив заступник голови ЦВК.

Дубовик підкреслив, що для цього парламенту необхідно напрацювати дорожню карту та законопроєкт.

– Центральна виборча комісія разом з експертним середовищем, з представниками міжнародних партнерів працює над необхідними змінами до законодавства. Але в цих умовах м’яч на полі Верховної Ради. Ми сподіваємося, що розпочне робота робочої групи, яка була анонсована на погоджувальній раді. І зможемо активно долучитись до цих процесів, організувати підготовку законодавчих актів, – зазначив він.

Крім того, Дубовик наголосив на важливості забезпечення максимальної участі громадян у виборах, включаючи тих, хто перебуває за кордоном, військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб.

Раніше повідомлялося, що проведення майбутніх виборів в Україні може коштувати державі щонайменше 20 млрд грн, якщо враховувати всі супутні витрати.

