Вибори в умовах воєнного стану: у ЦВК назвали умови проведення
- ЦВК наголосила, що вибори можливі лише за умов безпеки та змін до законодавства.
- Заступник голови Дубовик зазначив, що наразі ініціатива на боці Верховної Ради.
- Комісія працює з експертами та міжнародними партнерами над підготовкою змін.
Центральна виборча комісія заявила, що проведення виборів в Україні можливе лише за умови безпеки та внесення відповідних змін до законодавства, наразі ініціатива перебуває у Верховній Раді.
Вибори в Україні: за яких умов можливі
Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини у понеділок, 22 грудня.
– У воєнних умовах вибори проведені бути не можуть. Президент України Володимир Зеленський наголосив в першу чергу на безпековому факторі. Вибори можуть відбутися тільки тоді, коли будуть відповідні мирні умови і відповідні законодавчі умови, – зазначив Дубовик.
За його словами, українське законодавство наразі розраховане на мирний час, тому передбачає необхідність ревізії.
– Після того, як наступлять передумови, буде вирішено питання юридичне щодо воєнного стану, можна казати про проведення виборів. Але для проведення виборів потрібно внесення змін до законодавства, яке б враховувало нюанси проведення повоєнних виборів або виборів після припинення активної фази бойових дій, – пояснив заступник голови ЦВК.
Дубовик підкреслив, що для цього парламенту необхідно напрацювати дорожню карту та законопроєкт.
– Центральна виборча комісія разом з експертним середовищем, з представниками міжнародних партнерів працює над необхідними змінами до законодавства. Але в цих умовах м’яч на полі Верховної Ради. Ми сподіваємося, що розпочне робота робочої групи, яка була анонсована на погоджувальній раді. І зможемо активно долучитись до цих процесів, організувати підготовку законодавчих актів, – зазначив він.
Крім того, Дубовик наголосив на важливості забезпечення максимальної участі громадян у виборах, включаючи тих, хто перебуває за кордоном, військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб.
Раніше повідомлялося, що проведення майбутніх виборів в Україні може коштувати державі щонайменше 20 млрд грн, якщо враховувати всі супутні витрати.