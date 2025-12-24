Большинство жителей Украины с нетерпением ждут зимнюю сказку и мечтают провести праздники с хорошим новогодним настроением, на которое существенно влияет погода.

Поэтому мы решили узнать, какая будет погода в Кривом Роге на Новый год и стоит ли рассчитывать на снег.

Погода в Кривом Роге до конца недели

В четверг, 25 декабря, в Кривом Роге ожидается небольшое похолодание, поэтому ночью температура будет колебаться от -7° до -9°С, облачность переменная, без осадков, скорость ветра около 3-8 м/с. Днем немного потеплеет — от -2° до -4° мороза, облачность переменная, осадков не предвидится, но ветер усилится до 5-10 м/с.

Сейчас смотрят

В пятницу, 26 декабря, ночью в Кривом Роге температура составит от -5° до -7°С, облачно с прояснениями, без осадков. Днем температура повысится до -1…-3°С, облачно с прояснениями, возможен снег.

27 декабря ночью температура будет колебаться от 0 до -2°С, облачно, небольшой снег. Днем столбик термометра поднимется от +1 до -1°С, местами ожидается небольшой мокрый снег.

Прогноз погоды на Новый год в Кривом Роге

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии рассказали в комментарии для Фактов ICTV о прогнозе погоды в Кривом Роге на Новый год.

По словам синоптиков, в ближайшие дни ожидается незначительное похолодание. 28 декабря на территории Днепропетровской области пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет порывы ветра до 12 м/с. Возможен снег, а местами даже метели. В течение суток, 28 декабря, температура будет колебаться от 0 до -5° мороза.

29 декабря область будет за пределами атмосферного фронта, поэтому ветер немного утихнет, хотя порывы до 12 м/с еще сохранятся. Местами ожидается умеренный снег.

Будет ли снег в новогоднюю ночь в Кривом Роге

30 и 31 декабря, на Новый год, синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии прогнозируют слабый снег. Дневная температура в эти дни будет на уровне от -2 до -5° мороза. Итак, вероятно, снег в Кривом Роге на Новый год будет, но слабый.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.