Більшість мешканців України з нетерпінням очікують на зимову казку та мріють провести свята з гарним новорічним настроєм, на який суттєво впливає погода.

Тож ми вирішили дізнатися, якою буде погода у Кривому Розі на Новий рік та чи варто розраховувати на сніг.

Погода у Кривому Розі до кінця тижня

У четвер, 25 грудня, у Кривому Розі очікується невелике похолодання, тож вночі температура коливатиметься від -7° до -9° С, хмарність змінна, без опадів, швидкість вітру близько 3–8 м/с. Вдень трохи потеплішає – від -2° до -4° морозу, хмарність мінлива, опадів не передбачається, але вітер посилиться до 5–10 м/с.

У п’ятницю, 26 грудня, вночі в Кривому Розі температура складе від -5° до -7° С, хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень температура підвищиться до -1…-3° С, хмарно з проясненнями, можливий сніг.

27 грудня вночі температура коливатиметься від 0 до -2° С, хмарно, невеликий сніг. Вдень стовпчик термометра підніметься від +1 до -1° С, місцями очікується невеликий мокрий сніг.

Прогноз погоди на Новий рік у Кривому Розі

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, розповіли у коментарі для Фактів ICTV про прогноз погоди у Кривому Розі на Новий рік.

За словами синоптиків, найближчими днями очікується незначне похолодання. 28 грудня на території Дніпропетровської області пройде холодний атмосферний фронт, який принесе пориви вітру до 12 м/с. Можливий сніг, а подекуди навіть хуртовини. Протягом доби, 28 грудня, температура коливатиметься від 0 до -5° морозу.

29 грудня область буде поза межами атмосферного фронту, тому вітер трохи стихне, хоча пориви до 12 м/с ще збережуться. Місцями очікується помірний сніг.

Чи буде сніг на новорічну ніч у Кривому Розі

30 та 31 грудня, на Новий рік, синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології прогнозують слабкий сніг. Денна температура в ці дні буде на рівні від -2 до -5° морозу. Отже, імовірно сніг у Кривому Розі на Новий рік буде, але слабкий.

