Верховна Рада зможе проголосувати за дату проведення виборів президента України у визначений момент після підписання мирної угоди або під час її виконання.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

Зеленський пояснив, за яких умов можливі вибори

За словами президента, після укладення угоди Верховна Рада буде спроможна ухвалити рішення щодо дати президентських виборів, якщо для цього існуватимуть безпекові умови та гарантії дотримання демократичних стандартів.

— У визначений момент після підписання угоди або в процесі її реалізації Верховна Рада буде спроможна проголосувати дату виборів президента України. Ми не бачимо в цьому проблеми, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що вибори не можуть бути інструментом політичного тиску або спробою досягти політичних цілей замість результатів на полі бою.

Україна, за його словами, здатна провести вибори виключно в інтересах держави та демократичного розвитку.

Зеленський також зазначив, що для проведення виборів необхідні особливі умови, зокрема трансформація або часткове згортання мобілізації, але без втрати обороноздатності країни.

— Найголовніше — не втратити на певний термін військо і не втратити позиції. Це дуже небезпечно, — наголосив він.

Президент також зауважив, що парламентські та місцеві вибори потребують окремого підходу через конституційні обмеження і можуть відбутися лише після зняття воєнного стану.

Водночас президентські вибори можливі у скорочені терміни — 60 або 90 днів — за умови повної безпеки та дотримання демократичних процедур.

Раніше Центральна виборча комісія заявила, що проведення виборів в Україні можливе виключно за умови безпеки та внесення змін до законодавства.

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, чинне виборче законодавство розраховане на мирний час і потребує адаптації до повоєнних умов.

Він наголосив, що для цього Верховна Рада має напрацювати дорожню карту та відповідні законодавчі зміни, а ЦВК разом з експертами та міжнародними партнерами вже працює над необхідними пропозиціями.

Водночас результати опитування КМІС свідчать, що лише 9% українців підтримують проведення виборів до припинення вогню.

Більшість громадян — близько 57% — вважають, що вибори можливі лише після остаточного завершення війни та укладення повноцінної мирної угоди.

