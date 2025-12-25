Украинские военные за более чем сто дней деоккупировали пять населенных пунктов в Днепропетровской области. Основная часть операции по освобождению сел проходила осенью.

Об этом сообщил в Telegram 225 отдельный штурмовой полк.

ВСУ освободили пять сел на Днепропетровщине

— Пять освобожденных сел в Днепропетровской области. Операция по освобождению населенных пунктов длилась осенью 2025 года более 100 суток при поддержке бойцов 20 армейского корпуса, — говорится в сообщении.

Были освобождены села Орестополь, Сосновка, Хорошее, Вороно и Новоселовка.

Бойцы 3 штурмового батальона 225 ОШП на протяжении этого времени находились на боевых позициях и осуществляли контратаки.

В подразделении подчеркнули, что этот случай является уникальным — военное формирование более 100 дней не только удерживало занимаемые рубежи, но и постепенно продвигалось вперед.

Всех защитников, которые присоединились к проведению этой операции, представили к государственным наградам.

Напомним, 6 декабря военнослужащие 67 отдельной механизированной бригады освободили от российских оккупантов село Тихое в Днепропетровской области.

В конце октября бойцы отдельного штурмового полка Скеля провели зачистку села Егоровка на Днепропетровщине от российской диверсионно-разведывательной группы.

