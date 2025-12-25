Українські військові за понад сто днів деокупували п’ять населених пунктів у Дніпропетровській області. Основна частина операції із звільнення сіл відбувалася восени.

Про це поінформував у Telegram 225 окремий штурмовий полк.

ЗСУ звільнили п’ять сіл на Дніпропетровщині

– П’ять звільнених сіл у Дніпропетровській області. Операція зі звільнення населених пунктів тривала восени 2025 року понад 100 діб за підтримки бійців 20 армійського корпусу, – ідеться в повідомленні.

Були звільнені села Орестопіль, Соснівка, Хороше, Вороне та Новоселівка.

Бійці 3 штурмового батальйону 225 ОШП упродовж цього часу перебували на бойових позиціях і здійснювали контратаки.

У підрозділі наголосили, що цей випадок є унікальним – військове формування понад 100 днів не лише утримувало займані рубежі, а й поступово просувалося вперед.

Усіх захисників, які долучилися до проведення цієї операції, представили до державних нагород.

Нагадаємо, 6 грудня військовослужбовці 67 окремої механізованої бригади звільнили від російських окупантів село Тихе у Дніпропетровській області.

Наприкінці жовтня бійці окремого штурмового полку Скеля провели зачистку села Єгорівка на Дніпропетровщині від російської диверсійно-розвідувальної групи.

