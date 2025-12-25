Понад 100 днів тримали позиції: ЗСУ звільнили п’ять сіл на Дніпропетровщині
- Українські військові за понад 100 днів деокупували п’ять населених пунктів у Дніпропетровській області - Орестопіль, Соснівку, Хороше, Вороне та Новоселівку.
- Операція зі звільнення сіл тривала восени 2025 року за участі бійців 225 ОШП та за підтримки 20 армійського корпусу.
Українські військові за понад сто днів деокупували п’ять населених пунктів у Дніпропетровській області. Основна частина операції із звільнення сіл відбувалася восени.
Про це поінформував у Telegram 225 окремий штурмовий полк.
ЗСУ звільнили п’ять сіл на Дніпропетровщині
– П’ять звільнених сіл у Дніпропетровській області. Операція зі звільнення населених пунктів тривала восени 2025 року понад 100 діб за підтримки бійців 20 армійського корпусу, – ідеться в повідомленні.
Були звільнені села Орестопіль, Соснівка, Хороше, Вороне та Новоселівка.
Бійці 3 штурмового батальйону 225 ОШП упродовж цього часу перебували на бойових позиціях і здійснювали контратаки.
У підрозділі наголосили, що цей випадок є унікальним – військове формування понад 100 днів не лише утримувало займані рубежі, а й поступово просувалося вперед.
Усіх захисників, які долучилися до проведення цієї операції, представили до державних нагород.
Нагадаємо, 6 грудня військовослужбовці 67 окремої механізованої бригади звільнили від російських окупантів село Тихе у Дніпропетровській області.
Наприкінці жовтня бійці окремого штурмового полку Скеля провели зачистку села Єгорівка на Дніпропетровщині від російської диверсійно-розвідувальної групи.