Україна та Німеччина розширюють виробництво БпЛА Лінза: що про нього відомо
- Україна та Німеччина масштабують виробництво ударно-розвідувального дрона Лінза для потреб Сил оборони.
- Тактичний дрон-бомбер Лінза здатний виконувати ударні й розвідувальні завдання, має радіус дії до 10 км і корисне навантаження до 2 кг.
Україна за підтримки Німеччини розширює виробництво ударно-розвідувального безпілотника Лінза, який може знищувати цілі та здійснювати тактичну розвідку безпосередньо на полі бою.
Про це інформує Міністерство оборони України.
Україно-німецьке виробництво дрона Лінза
Реалізація проєкту відбувається в межах ініціативи Build with Ukraine.
Український виробник Frontline Robotics спільно з німецькою компанією Quantum Systems ухвалили рішення про масштабування серійного випуску дронів для потреб Сил оборони.
У Міноборони зазначили, що Лінза є дроном-бомбером тактичного рівня, який може виконувати ударні та розвідувальні місії.
Безпілотний апарат обладнаний гіростабілізованою камерою з цифровим зумом, що забезпечує можливість спостереження та коригування дій у режимі реального часу.
Максимальна корисна вантажопідйомність дрона становить до 2 кілограмів, радіус його застосування сягає 10 кілометрів.
Основним завданням Лінзи є ураження живої сили й техніки противника та виконання завдань із дистанційного мінування.
Технічні характеристики безпілотника дозволяють застосовувати його для тактичної розвідки, зокрема на ділянках з інтенсивними бойовими діями.
Однією з ключових переваг апарата є виносна антена, яка дає змогу оператору керувати дроном із захищеного укриття.
Це суттєво зменшує ризики для особового складу та підвищує живучість розрахунків БпЛА в бойових умовах.
Масштабування виробництва Лінзи у партнерстві з німецькою стороною сприятиме збільшенню кількості сучасних безпілотників, доступних українським підрозділам та прискоренню їх постачання безпосередньо на передову.
Формат співпраці передбачає:
- локалізацію складання дронів на території України;
- спільну інтеграцію бойових модулів і систем наведення;
- використання українського бойового досвіду для подальшої модернізації БпЛА;
- поетапне перенесення частини виробничого ланцюга в Україну.
Такий формат дає можливість оперативніше нарощувати обсяги виробництва, зменшувати залежність від імпортних компонентів і швидко адаптувати характеристики безпілотників до потреб Сил оборони.
Нагадаємо, 17 грудня міністр оборони України Денис Шмигаль заявив про посилення оборонної співпраці з Німеччиною. За його словами, було підписано низку нових важливих домовленостей із німецькими партнерами на загальну суму понад €1,2 млрд.