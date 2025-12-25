Україна за підтримки Німеччини розширює виробництво ударно-розвідувального безпілотника Лінза, який може знищувати цілі та здійснювати тактичну розвідку безпосередньо на полі бою.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Україно-німецьке виробництво дрона Лінза

Реалізація проєкту відбувається в межах ініціативи Build with Ukraine.

Український виробник Frontline Robotics спільно з німецькою компанією Quantum Systems ухвалили рішення про масштабування серійного випуску дронів для потреб Сил оборони.

У Міноборони зазначили, що Лінза є дроном-бомбером тактичного рівня, який може виконувати ударні та розвідувальні місії.

Безпілотний апарат обладнаний гіростабілізованою камерою з цифровим зумом, що забезпечує можливість спостереження та коригування дій у режимі реального часу.

Максимальна корисна вантажопідйомність дрона становить до 2 кілограмів, радіус його застосування сягає 10 кілометрів.

Основним завданням Лінзи є ураження живої сили й техніки противника та виконання завдань із дистанційного мінування.

Технічні характеристики безпілотника дозволяють застосовувати його для тактичної розвідки, зокрема на ділянках з інтенсивними бойовими діями.

Однією з ключових переваг апарата є виносна антена, яка дає змогу оператору керувати дроном із захищеного укриття.

Це суттєво зменшує ризики для особового складу та підвищує живучість розрахунків БпЛА в бойових умовах.

Масштабування виробництва Лінзи у партнерстві з німецькою стороною сприятиме збільшенню кількості сучасних безпілотників, доступних українським підрозділам та прискоренню їх постачання безпосередньо на передову.

Формат співпраці передбачає:

локалізацію складання дронів на території України;

спільну інтеграцію бойових модулів і систем наведення;

використання українського бойового досвіду для подальшої модернізації БпЛА;

поетапне перенесення частини виробничого ланцюга в Україну.

Такий формат дає можливість оперативніше нарощувати обсяги виробництва, зменшувати залежність від імпортних компонентів і швидко адаптувати характеристики безпілотників до потреб Сил оборони.

Нагадаємо, 17 грудня міністр оборони України Денис Шмигаль заявив про посилення оборонної співпраці з Німеччиною. За його словами, було підписано низку нових важливих домовленостей із німецькими партнерами на загальну суму понад €1,2 млрд.

