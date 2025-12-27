После вражеской атаки на Киев 27 декабря продолжается ликвидация последствий обстрела, разбор завалов и оказание помощи пострадавшим жителям.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Атака на Киев 27 декабря: что известно

По данным МВД, в столице в результате атаки 27 декабря повреждены более 10 многоэтажных жилых домов, частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Сейчас смотрят

В Дарницком районе из-под ударов эвакуировали почти 70 пожилых людей из пансионата.

В Днепровском районе спецподразделение полиции Дельта выполняет сложные высотные работы по демонтажу аварийных конструкций.

На местах попаданий развернули пункты обогрева, работают следователи, а также мобильные группы Государственной миграционной службы для помощи пострадавшим с документами.

— Нашей целью было максимально быстро обойти все квартиры и проверить, нет ли погибших. Также выставили наряды полиции, которые будут работать круглосуточно, чтобы сохранить имущество граждан, — отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Напомним, ночью 27 декабря Россия осуществила очередную атаку на Киев.

По городу били ударными беспилотниками и ракетами, работали силы противовоздушной обороны.

В разных районах столицы зафиксировали попадания и падение обломков, что привело к разрушениям жилой застройки и гражданской инфраструктуры.

На данный момент известно об одном погибшем и 30 раненых в результате атаки на Киев 27 декабря.

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.