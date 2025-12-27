Після ворожої атаки на Київ 27 грудня триває ліквідація наслідків обстрілу, розбір завалів та надання допомоги постраждалим мешканцям.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Атака на Київ 27 грудня: що відомо

За даними МВС, у столиці внаслідок атаки 27 грудня пошкоджено понад 10 багатоповерхових житлових будинків, приватні оселі та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Дарницькому районі з-під ударів евакуювали майже 70 літніх людей із пансіонату.

У Дніпровському районі спецпідрозділ поліції Дельта виконує складні висотні роботи з демонтажу аварійних конструкцій.

На місцях влучань розгорнули пункти обігріву, працюють слідчі, а також мобільні групи Державної міграційної служби для допомоги постраждалим із документами.

— Нашою метою було максимально швидко обійти всі квартири й перевірити, чи немає загиблих. Також виставили наряди поліції, які працюватимуть цілодобово, щоб зберегти майно громадян, — зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Нагадаємо, вночі 27 грудня Росія здійснила чергову атаку на Київ.

По місту били ударними безпілотниками та ракетами, працювали сили протиповітряної оборони.

У різних районах столиці зафіксували влучання та падіння уламків, що призвело до руйнувань житлової забудови й цивільної інфраструктури.

Наразі відомо про одного загиблого та 30 поранених унаслідок атаки на Київ 27 грудня.

Фото : ДСНС

