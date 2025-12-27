Атака на Київ: один загиблий, 30 постраждалих, пошкоджено понад 10 багатоповерхівок
Після ворожої атаки на Київ 27 грудня триває ліквідація наслідків обстрілу, розбір завалів та надання допомоги постраждалим мешканцям.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Атака на Київ 27 грудня: що відомо
За даними МВС, у столиці внаслідок атаки 27 грудня пошкоджено понад 10 багатоповерхових житлових будинків, приватні оселі та об’єкти цивільної інфраструктури.
У Дарницькому районі з-під ударів евакуювали майже 70 літніх людей із пансіонату.
У Дніпровському районі спецпідрозділ поліції Дельта виконує складні висотні роботи з демонтажу аварійних конструкцій.
На місцях влучань розгорнули пункти обігріву, працюють слідчі, а також мобільні групи Державної міграційної служби для допомоги постраждалим із документами.
— Нашою метою було максимально швидко обійти всі квартири й перевірити, чи немає загиблих. Також виставили наряди поліції, які працюватимуть цілодобово, щоб зберегти майно громадян, — зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Нагадаємо, вночі 27 грудня Росія здійснила чергову атаку на Київ.
По місту били ударними безпілотниками та ракетами, працювали сили протиповітряної оборони.
У різних районах столиці зафіксували влучання та падіння уламків, що призвело до руйнувань житлової забудови й цивільної інфраструктури.
Наразі відомо про одного загиблого та 30 поранених унаслідок атаки на Київ 27 грудня.