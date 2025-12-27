В рамках подготовки мирного плана Украина и США уже согласовывают пять тематических направлений, которые он планирует обсудить во время ожидаемой встречи с Дональдом Трампом 28 декабря.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами 27 декабря.

О чем будут говорить Зеленский и Трамп

Президент сообщил, что первым блоком переговоров станут гарантии безопасности между Украиной и Соединенными Штатами, которые оформляются в отдельный документ.

Вторым направлением являются гарантии безопасности со стороны европейских партнеров, которые должны дополнять американские обязательства.

Третий блок касается военного измерения, которое является составной частью системы гарантий безопасности для Украины.

Четвертым направлением Зеленский назвал план благосостояния Украины, в рамках которого обсуждается привлечение до $800 млрд на восстановление государства и создание ряда финансовых фондов.

Пятым пунктом является план последовательных действий — пошаговая реализация договоренностей, чтобы все согласованные механизмы реально заработали после политических решений.

Эти предложения, по словам президента, будут обсуждаться с партнерами и вынесены на дальнейшие международные консультации.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина и США в рамках мирного плана рассматривают возможность привлечения $700–800 млрд на послевоенное восстановление и формирование долгосрочной экономической стратегии до 2040 года.

Речь идет о создании дорожной карты процветания Украины, которая включает рост ВВП на душу населения, возвращение беженцев, создание рабочих мест, макроэкономическую стабильность, гарантии безопасности и движение к членству в ЕС.

Для реализации этих целей стороны обсуждают создание нескольких фондов, в частности Фонда восстановления Украины, Американско-украинского инвестиционного фонда и Фонда человеческого капитала.

