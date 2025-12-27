Російська Федерація у 2026 році зосередить свої зусилля на повній окупації Донбасу та Запорізької області, а також спробах просування вглиб інших регіонів України.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Суспільному.

Буданов про плани РФ на 2026 рік

За словами керівника ГУР, цілі Кремля чітко зафіксовані у російському військовому плануванні. Основні завдання Росії на наступний рік включають:

  • встановлення повного контролю над Донецькою областю;
  • максимальне просування у напрямку Дніпропетровської області;
  • продовження наступальних дій у Запорізькій та Херсонській областях;
  • розширення так званих буферних або «санітарних» зон уздовж кордону з Україною.

— Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 2026 року — це Донбас і Запорізька область, — підсумував Кирило Буданов.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що однією з ключових помилок України у повномасштабній війні стала провалена медійна кампанія щодо мобілізації.

За його словами, внутрішні прорахунки дозволили підвищити напругу навколо мобілізаційних процесів, чим скористався ворог для інформаційного тиску.

