Буданов назвав цілі РФ на 2026 рік: Донбас і Запорізька область
Російська Федерація у 2026 році зосередить свої зусилля на повній окупації Донбасу та Запорізької області, а також спробах просування вглиб інших регіонів України.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Суспільному.
Буданов про плани РФ на 2026 рік
За словами керівника ГУР, цілі Кремля чітко зафіксовані у російському військовому плануванні. Основні завдання Росії на наступний рік включають:
- встановлення повного контролю над Донецькою областю;
- максимальне просування у напрямку Дніпропетровської області;
- продовження наступальних дій у Запорізькій та Херсонській областях;
- розширення так званих буферних або «санітарних» зон уздовж кордону з Україною.
— Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 2026 року — це Донбас і Запорізька область, — підсумував Кирило Буданов.
Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що однією з ключових помилок України у повномасштабній війні стала провалена медійна кампанія щодо мобілізації.
За його словами, внутрішні прорахунки дозволили підвищити напругу навколо мобілізаційних процесів, чим скористався ворог для інформаційного тиску.