На Гуляйпільському напрямку російські війська продовжують активні спроби витіснити Сили оборони України з Гуляйполя та ускладнити логістику міста.

Про це 27 грудня у коментарі Суспільному повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

За його словами, ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною. Лише за минулу добу, 26 грудня, було зафіксовано 31 бойове зіткнення.

– У Гуляйполі ситуація дуже-дуже важка, за минулу добу (26 грудня, — Ред.) на Гуляйпільському напрямку 31 бойове зіткнення. Противник не припиняє там штурмових та інфільтраційних дій, намагається витіснити Сили оборони з Гуляйполя, з міських кварталів. Крім того, противник завдає авіаційних ударів по місту, намагається відрізати логістичні шляхи, які ведуть до Гуляйполя, штурмує населені пункти поблизу — це Варварівка, Добропілля, – розповів Волошин.

Він також зазначив, що, за даними розвідки, російські окупанти планують здійснити дистанційне мінування логістичних шляхів, які ведуть до Гуляйполя.

Метою таких дій є відрізати підрозділи Сил оборони України, які утримують оборону міста.

Раніше повідомлялося, що на Гуляйпільському напрямку українські військові відбили 31 атаку армії РФ поблизу Варварівки, Солодкого та Гуляйполя.

Водночас на Оріхівському напрямку російські війська дев’ять разів намагалися прорвати оборону біля Малих Щербаків, Степногірська, Степового та Малої Токмачки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 403-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

