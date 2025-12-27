Приближается Новый год, и многие украинцы уже планируют празднование на выходных и в праздничную неделю. Поэтому мы решили узнать, какая погода ожидается по Украине в этот период и сможет ли зимняя сказка со снегом добавить праздничного настроения.

О синоптической ситуации в Украине нам рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит. Он предоставил прогноз погоды в Украине на 10 дней.

Какая будет погода: прогноз на 10 дней от синоптика

С 27 по 29 декабря в Украине ожидается неустойчивая зимняя погода. Будет преобладать влияние северных воздушных масс из районов Скандинавии, благодаря чему над страной будут проходить атмосферные фронты.

Несмотря на это, сильных морозов не предвидится, ведь их немного смягчат сплошные облачные покровы. В то же время порывистый ветер будет усиливать ощущение холода, а атмосферное давление будет колебаться.

Прогноз погоды с 27 декабря по 5 января

Рассказывая о прогнозе погоды на 10 дней в Украине, синоптик отметил, что в целом в ближайшие трое суток синоптическую ситуацию будет определять циклон и атмосферные фронты с северо-востока. Ожидаются осадки повышенной активности. Ближайшей ночью, кроме запада страны, будет снег, а днем, в субботу, выпадет небольшой снег.

28 и 29 декабря почти на всей территории Украины временами ожидается умеренный снег, а в ночь на воскресенье в северо-восточных областях осадки будут более интенсивными и локально могут достигать уровня значительного снега.

— В таких условиях на дорогах образуется гололедица. Местами снег может переходить в дождь при незначительном повышении температуры. Рекомендуется быть внимательными и осторожными, — предупредил синоптик.

Температурный режим на выходных и в понедельник останется морозным, хотя возможно небольшое повышение температуры за счет облаков и поступления более теплого воздуха циклонического происхождения.

В ночные часы температура снизится до 0…-7°, а днем будет колебаться в пределах -5°…+2°. Скорость ветра будет достигать 7–12 м/с, что будет добавлять ощущение дискомфорта.

27 декабря в западных областях, а также 28 и 29 декабря на Правобережье ожидаются порывы ветра 15–20 м/с, что будет способствовать образованию метелей и может ухудшать видимость на дорогах.

Погода на Новый год в Украине

В течение 30-31 декабря по всей территории страны ожидается небольшой снег, а 31 декабря днем в западных областях будет наблюдаться умеренный снег. Температура днем и ночью будет оставаться на уровне -1…-7°С, хотя днем 30 декабря на Закарпатье и юге страны будет около нуля.

Ночью 31 декабря по всей Украине ожидается понижение температуры до -5…-11° мороза.

Консультативный прогноз погоды с 1 по 5 января

В период с 1 по 5 января временами будет снег, а 3 января будет преимущественно без осадков. Ночная температура прогнозируется в пределах -5…-11°, в Карпатах и на северо-востоке местами до -17°. Дневная температура составит -1…-7°.

