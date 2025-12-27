Унаслідок масованої атаки РФ у суботу, 27 грудня, в Києві та Київській області без електропостачання залишаються понад 0,5 млн споживачів. На Київщині запроваджені екстрені відключення електроенергії.

Аварійні відключення електроенергії: Київ та область

– Станом на 15:00 у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тис. споживачів. Також через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі в інших регіонах. Зокрема, на Чернігівщині без електропостачання залишаються понад 22 тис. абонентів, – повідомив т.в.о. міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу в Міненерго.

Некрасов пояснив, що внаслідок російських обстрілів зазнали суттєвих пошкоджень підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також окремі об’єкти генерації.

За його словами, у більшості регіонів України наразі продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Некрасов уточнив, що цієї ночі ворог застосував майже 500 ударних безпілотників та близько 40 ракет, зокрема типу Кинджал. Протягом дня ворожі атаки тривали.

Як зазначив очільник Міненерго, об’єднана енергосистема України залишається цілісною та продовжує працювати паралельно з енергосистемою континентальної Європи.

Для балансування енергосистеми використовується імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання.

– Ліквідація наслідків, відновлення електро- та теплопостачання ремонтними бригадами вже почались. Енергетики роблять усе можливе, аби якомога швидше повернути світло та тепло в оселі українців. На жаль, відновлювальним роботам заважають постійні повітряні тривоги, – резюмував Некрасов.

Тому наразі важко сказати, коли буде світло.

У ДТЕК повідомили, що за командою Укренерго екстрені відключення електроенергії запроваджені також всій Київській області.

Атака на Київ та область 27 грудня

У ніч проти суботи російські війська завдали комбінованого удару по Києву.

Внаслідок атаки поранення дістали понад 30 людей, відомо, що у Дніпровському районі загинув чоловік. У кількох районах столиці виникли пожежі в житлових будинках.

Також одна людина загинула у Білоцерківському районі під час російської атаки на Київщину 27 грудня. Ще 14 людей постраждали. Наслідки обстрілу зафіксовані у шести районах області.

Станом на ранок 27 грудня через ворожу атаку на Київ без теплопостачання та електроенергії залишалися низка районів столиці.

