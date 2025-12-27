Президент України Володимир Зеленський оцінив результати зустрічей української та американської переговорних команд як важливий крок для взаєморозуміння щодо меж можливих компромісів у межах майбутньої мирної угоди.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

Переговори між Україною та США

За словами Зеленського, переговори з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером “нам були дуже потрібні”.

– Я думаю, наші зустрічі допомогли їм в розумінні багатьох деталей: і щодо гарантій безпеки (безумовно, юридичної підтримки цих гарантій безпеки), і які нам вони потрібні; щодо ризиків домовленості з “рускімі”, бо вони сьогодні можуть бути, а завтра можуть вже не працювати; і щодо того, якщо чесно, який наш народ, – зазначив президент.

Окремо Зеленський підкреслив, що після цих зустрічей американські представники глибше розуміють сенситивні питання, зокрема щодо територій та Запорізької атомної електростанції.

Президент України також підтвердив, що у неділю, 28 грудня, планується його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Європейські посадовці, за даними джерел, непублічно очікують позитивного результату, водночас готуючись до непередбачуваних сценаріїв.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про очікування конструктивних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, запланованих на неділю, водночас висловивши стриманий скепсис щодо раніше озвучених ініціатив української сторони стосовно можливого мирного врегулювання.

