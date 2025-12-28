Соглашение об окончании войны, которое сейчас прорабатывается при активном участии американской стороны, принесет большие экономические выгоды для самих украинцев, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп о соглашении об окончании войны

Как сообщил Трамп в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, соглашение о прекращении войны принесет и для Украины большие экономические выгоды.

– Потому что, знаете, нужно многое отстроить, – подчеркнул Трамп.

Сейчас смотрят

Президент США сделал это уточнение после того, как Владимир Зеленский подтвердил, что на встрече планируется обсуждение 20 пунктов “мирного плана”.

Глава Белого дома отметил, что у Украины есть большие ресурсы, скорее всего, имея в виду соглашение о редкоземельных минералах.

— Потенциально, они (украинцы, – Ред.) имеют большие богатства. Они хотят начать, но то, о чем мы говорим, принесет большую экономическую выгоду Украине, — уточнил Трамп.

На вопрос, куда должны пойти замороженные в Европе активы РФ – на восстановление Украины или вернуться в Россию, Трамп ответил, что этот момент до сих пор обговаривается.

Напомним, что Трамп заявил, что сейчас переговоры находятся на финальной стадии, однако не исключил, что процесс может затянуться надолго.

Читайте также
Трамп заявил, что Путин “серьезно настроен” на мир, несмотря на удары по Украине
зустріч зеленського та трампа у Мар-а-Лаго 28 грудня

Источник: Sky News

Связанные темы:

Война в УкраинеДональд Трамп
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.