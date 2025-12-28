Соглашение об окончании войны, которое сейчас прорабатывается при активном участии американской стороны, принесет большие экономические выгоды для самих украинцев, заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщил Трамп в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, соглашение о прекращении войны принесет и для Украины большие экономические выгоды.

– Потому что, знаете, нужно многое отстроить, – подчеркнул Трамп.

Президент США сделал это уточнение после того, как Владимир Зеленский подтвердил, что на встрече планируется обсуждение 20 пунктов “мирного плана”.

Глава Белого дома отметил, что у Украины есть большие ресурсы, скорее всего, имея в виду соглашение о редкоземельных минералах.

— Потенциально, они (украинцы, – Ред.) имеют большие богатства. Они хотят начать, но то, о чем мы говорим, принесет большую экономическую выгоду Украине, — уточнил Трамп.

На вопрос, куда должны пойти замороженные в Европе активы РФ – на восстановление Украины или вернуться в Россию, Трамп ответил, что этот момент до сих пор обговаривается.

Напомним, что Трамп заявил, что сейчас переговоры находятся на финальной стадии, однако не исключил, что процесс может затянуться надолго.

Sky News

