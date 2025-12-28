Угода про закінчення війни, яка зараз опрацьовується за активної участі американської сторони, принесе великі економічні вигоди для самих українців, заявив президент США Дональд Трамп.

Трамп про угоду щодо закінчення війни

Як повідомив Трамп на початку зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським в Мар-а-Лаго, угода щодо припинення війни принесе і для України великі економічні вигоди.

– Бо, знаєте, потрібно багато чого відбудувати, – наголосив Трамп.

Президент США зробив це уточнення після того, як Володимир Зеленський підтвердив, що під час зустрічі планується обговорення 20 пунктів “мирного плану”.

Глава Білого дому зауважив, що у України є великі ресурси, скоріш за все, маючи на увазі угоду про рідкісноземельні мінерали.

– Потенційно, вони (українці, – Ред.) мають великі багатства. Вони хочуть почати, але те, про що ми говоримо, принесе велику економічну вигоду для України, – уточнив Трамп.

На запитання, куди повинні піти заморожені в Європі активи РФ – на відбудову України або повернутися до Росії, Трамп відповів, що це досі не вирішено.

Нагадаємо, що Трамп заявив, що наразі переговори знаходяться на фінальній стадії, проте й не виключив, що процес може затягнутися надовго.

