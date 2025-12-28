Українські захисники ліквідували понад 120 російських спецпризначенців у Бердянському Донецької області.

Відповідний відеозапис опублікував командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (Мадяр).

Ураження спецпризначенців РФ у Бердянському – відео

Згідно з підтвердженою оперативною інформацією, понад 120 спецпризначенців 14 бригади спецпризначення ГРУ Росії ліквідовано внаслідок ураження у Бердянському Донецької області у ніч на 26 грудня.

Як розповів Роберт Бровді, сплановану операцію провели Птахи 1 ОЦ Сил безпілотних систем сумісно з Силами спеціальних операцій ЗСУ.

Внаслідок проведеної розвідувально-ударної операції по командному пункту та місцях дислокації російського особового складу:

ліквідованих – 51 спецпризначенець РФ;

поранених – 74 окупантів;

зниклих безвісти – уточнюється.

Як розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, 14 окрема бригада спеціального призначення – це спецчастина з Уссурійська, яка спеціалізується на розвідці та спецопераціях для російського ГРУ.

