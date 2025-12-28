У Бердянському завдано удару по підрозділу ГРУ РФ: ліквідовано понад 120 окупантів
- Сили безпілотних систем спільно із ССО ЗСУ провели успішну операцію в Бердянському на Донеччині, ліквідувавши понад 120 російських спецпризначенців.
- Внаслідок удару по командному пункту та місцях дислокації ворога підтверджено загибель 51 окупанта, ще 74 дістали поранення різного ступеня важкості.
Українські захисники ліквідували понад 120 російських спецпризначенців у Бердянському Донецької області.
Відповідний відеозапис опублікував командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (Мадяр).
Ураження спецпризначенців РФ у Бердянському – відео
Згідно з підтвердженою оперативною інформацією, понад 120 спецпризначенців 14 бригади спецпризначення ГРУ Росії ліквідовано внаслідок ураження у Бердянському Донецької області у ніч на 26 грудня.
Як розповів Роберт Бровді, сплановану операцію провели Птахи 1 ОЦ Сил безпілотних систем сумісно з Силами спеціальних операцій ЗСУ.
Внаслідок проведеної розвідувально-ударної операції по командному пункту та місцях дислокації російського особового складу:
- ліквідованих – 51 спецпризначенець РФ;
- поранених – 74 окупантів;
- зниклих безвісти – уточнюється.
Як розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, 14 окрема бригада спеціального призначення – це спецчастина з Уссурійська, яка спеціалізується на розвідці та спецопераціях для російського ГРУ.