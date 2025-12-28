ВСУ ударили по Сызранскому НПЗ и другим объектам оккупантов – Генштаб
- В ночь на 28 декабря Силы обороны нанесли удары по объектам, имеющим значение для тыла РФ.
- Зафиксированы попадания и пожары на одном из ключевых промышленных предприятий агрессора.
- Под поражение оказались также военные и логистические объекты на оккупированных территориях.
В ночь на 28 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских окупантов, направленных на снижение военно-экономического потенциала РФ.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
ВСУ поразили завод Сызранский в Самарской области
В частности, подразделения Сил обороны поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России.
Зафиксированы попадания ударных беспилотников по территории предприятия, после чего возник пожар. Годовой объем переработки этого НПЗ составляет от 7 до 8,9 миллионов тонн нефти.
Завод является составной частью энергетического тыла РФ и вовлечен в обеспечение вооруженных сил агрессора. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Кроме того, украинские военные успешно поразили место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского на временно оккупированной территории Крыма, ремонтное подразделение 1435 мотострелкового полка вблизи Антрацита на Луганщине, понтонную переправу неподалеку от Никоновки, а также склад хранения БпЛА типа Шахед.
Потери противника уточняются.
Также Генштаб подтвердил результаты предварительного поражения завода ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка в Волгоградской области РФ.
Там поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка по производству масел.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины и дальше будут принимать меры по подрыву военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждению РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.