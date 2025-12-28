ЗСУ вдарили по Сизранському НПЗ та інших об’єктах окупантів – Генштаб
- У ніч на 28 грудня Сили оборони завдали ударів по об’єктах, що мають значення для тилу РФ.
- Зафіксовані влучання та пожежі на одному з ключових промислових підприємств агресора.
- Під ураження потрапили також військові та логістичні об’єкти на окупованих територіях.
Уночі проти а 28 грудня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів російських окупантів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
ЗСУ уразили завод Сизранський у Самарській області
Зокрема, підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод Сизранський у Самарській області Росії.
Зафіксовані влучання ударних безпілотників по території підприємства, після чого виникла пожежа. Річний обсяг переробки цього НПЗ становить від 7 до 8,9 мільйона тонн нафти.
Завод є складовою енергетичного тилу РФ та залучений до забезпечення збройних сил агресора. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.
Крім того, українські військові успішно уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Чорноморського на тимчасово окупованій території Криму, ремонтний підрозділ 1435 мотострілецького полку поблизу Антрацита на Луганщині, понтонну переправу неподалік Ніконорівки, а також склад зберігання БпЛА типу Шахед у Макіївці на Донеччині.
Втрати противника уточнюються.
Також Генштаб підтвердив результати попереднього ураження заводу Лукойл-Волгограднєфтєперероботка у Волгоградській області РФ.
Там пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку з виробництва масел.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі вживатимуть заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.