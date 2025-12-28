Зустріч Зеленського з Трампом: заплановані переговори з лідерами ЄС
- О 20:00 за київським часом у Флориді розпочнеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
- Програма візиту передбачає телефонну розмову з європейськими лідерами та спілкування з журналістами.
Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом о 20:00 за київським часом. Заплановані спільні заяви глав держав та телефонна розмова з лідерами Європи.
Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров у коментарі журналістам.
Зустріч Зеленського і Трампа
За його словами, Зеленський та Трамп до початку переговорів зроблять спільну заяву.
Речник Офісу президента розповів, що на 28 грудня о 13:00 за північноамериканським східним часом (о 20:00 за Києвом) розпочнеться зустріч Зеленського з Трампом.
Вже о 14:00 за східним часом (о 21:00 за Києвом) запланована спільна телефонна розмова Зеленського та Трампа з європейськими лідерами (остаточний список учасників ще визначається).
За підсумками всіх переговорів можливі спільні заяви президентів або інший формат спілкування із журналістами – орієнтовно о 15:00-16:00 за східним часом (о 22:00-23:00 за київським).
Президент України Володимир Зеленський після прибуття до Флориди провів детальну телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Вони обговорили підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, а також усі контакти України з європейськими партнерами. Глава держави поінформував Стармера про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів.
28 грудня президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом о 20:00 за київським часом у його резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.