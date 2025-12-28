Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом о 20:00 за київським часом. Заплановані спільні заяви глав держав та телефонна розмова з лідерами Європи.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров у коментарі журналістам.

Зустріч Зеленського і Трампа

За його словами, Зеленський та Трамп до початку переговорів зроблять спільну заяву.

Речник Офісу президента розповів, що на 28 грудня о 13:00 за північноамериканським східним часом (о 20:00 за Києвом) розпочнеться зустріч Зеленського з Трампом.

Вже о 14:00 за східним часом (о 21:00 за Києвом) запланована спільна телефонна розмова Зеленського та Трампа з європейськими лідерами (остаточний список учасників ще визначається).

За підсумками всіх переговорів можливі спільні заяви президентів або інший формат спілкування із журналістами – орієнтовно о 15:00-16:00 за східним часом (о 22:00-23:00 за київським).

Президент України Володимир Зеленський після прибуття до Флориди провів детальну телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Вони обговорили підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, а також усі контакти України з європейськими партнерами. Глава держави поінформував Стармера про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів.

28 грудня президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом о 20:00 за київським часом у його резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

