На 100% согласованы гарантии безопасности между США и Украиной, а гарантии безопасности между США, Украиной и Европой почти согласованы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о согласовании гарантий безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом во Флориде рассказал о проценте согласованных моментов мирного соглашения, в частности, касающихся и гарантий безопасности.

— Мы обсудили все аспекты мирного соглашения, которое включает – и это наше большое достижение – 20-пунктный мирный план, согласованный на 90%, гарантии безопасности США-Украина, согласованные на 100%, гарантии безопасности США-Европа-Украина, почти согласованы, военный аспект — согласован на 100%, план процветания сейчас дорабатывается, — сказал Зеленский.

Также глава государства сообщил, что команды Украины и США встретятся в январе, чтобы доработать вопросы, которые были обговорены во время сегодняшней встречи с Дональдом Трампом.

– Мы договорились, что наши команды встретятся в ближайшие недели, чтобы доработать все обговоренные вопросы, и мы договорились с президентом Трампом, что он примет нас, возможно, в Вашингтоне, европейских лидеров и украинскую делегацию, да, в январе, и Украина готова к миру, – сказал он.

По его словам, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов продолжат работу с американской стороной в составе переговорной группы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Стив (Уиткофф, – Ред.) и Джаред (Кушнер, – Ред.) будут работать с нашим Рустемом Умеровым, а также заместителем министра Кислицей и генералом Гнатовым, и они будут продолжать работу в этой группе, — сказал Зеленский.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас переговоры находятся на финальной стадии, однако не исключил, что процесс может затянуться надолго.

