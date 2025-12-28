На 100% узгоджені гарантії безпеки між США та Україною, а гарантії безпеки між США, Україною та Європою майже узгоджені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про узгодження гарантій безпеки для України

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом США Дональдом Трампом у Флориді розповів про відсоток узгоджених моментів мирної угоди, зокрема, які стосуються і гарантій безпеки.

– Ми обговорили всі аспекти мирної угоди, яка включає – і це наше велике досягнення – 20-пунктний мирний план, узгоджений на 90%, гарантії безпеки США-Україна, узгоджені на 100%, гарантії безпеки США-Європа-Україна, майже узгоджені, військовий аспект – узгоджений на 100%, план процвітання зараз доопрацьовується, – сказав Зеленський.

Також голова нашої держави повідомив, що команди України та США зустрінуться у січні, щоб доопрацювати питання, які були обговорені під час сьогоднішньої зустрічі з Дональдом Трампом.

Зараз дивляться

– Ми домовилися, що наші команди зустрінуться в найближчі тижні, щоб доопрацювати всі обговорені питання, і ми домовилися з президентом Трампом, що він прийме нас, можливо, у Вашингтоні, європейських лідерів та українську делегацію, так, у січні, і Україна готова до миру, – сказав він.

За його словами, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов продовжать роботу з американською стороною у складу переговорної групи, повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Стів (Віткофф, – Ред.) і Джаред (Кушнер, – Ред.) працюватимуть з нашим Рустемом Умєровим, а також заступником міністра Кислицею та генералом Гнатовим, і вони продовжуватимуть роботу в цій групі, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що наразі переговори знаходяться на фінальній стадії, проте й не виключив, що процес може затягнутися надовго.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.