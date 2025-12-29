Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 85-87% украинцев хотят мира, в то же время 85% украинцев не поддерживают вывод Вооруженных сил из Донбасса.

Об этом Зеленский сказал в интервью журналисту Брету Байеру из Fox News.

Украинцы против вывода войск из Донбасса

— Знаете, это наши жизни. 87% поддерживают мир. В то же время 85% против вывода войск с востока — из Донбасса. Это означает, что все хотят мира, только мира. Но самое сложное — это территория. Это самое сложное, — подчеркнул президент Зеленский.

По словам президента, все стороны должны понять, что худший сценарий – это выход ВСУ из Донбасса.

– Это будет большим риском для Украины. Это неприемлемо для украинцев. Референдум (по вопросу территорий. – Ред.) не будет положительным, – сказал президент Украины в интервью Fox News.

Ранее помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков заявил, что на Донбассе после возможного прекращения боевых действий и после вывода ВСУ регион якобы будет полностью контролироваться российскими администрациями.

