Зеленский: До 87% украинцев поддерживают мир, но 85% — против выхода с Донбасса
- Президент Зеленский заявил, что 87% украинцев стремятся к наступлению мира, но 85% против ухода наших войск из Донбасса.
- Зеленский подчеркнул, что выход ВСУ с Донбасса является большим риском и недопустимым вариантом для украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 85-87% украинцев хотят мира, в то же время 85% украинцев не поддерживают вывод Вооруженных сил из Донбасса.
Об этом Зеленский сказал в интервью журналисту Брету Байеру из Fox News.
Украинцы против вывода войск из Донбасса
— Знаете, это наши жизни. 87% поддерживают мир. В то же время 85% против вывода войск с востока — из Донбасса. Это означает, что все хотят мира, только мира. Но самое сложное — это территория. Это самое сложное, — подчеркнул президент Зеленский.
По словам президента, все стороны должны понять, что худший сценарий – это выход ВСУ из Донбасса.
– Это будет большим риском для Украины. Это неприемлемо для украинцев. Референдум (по вопросу территорий. – Ред.) не будет положительным, – сказал президент Украины в интервью Fox News.
Ранее помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков заявил, что на Донбассе после возможного прекращения боевых действий и после вывода ВСУ регион якобы будет полностью контролироваться российскими администрациями.