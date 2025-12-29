Президент України Володимир Зеленський заявив, що 85-87% українців хочуть миру, водночас 85% українців не підтримують виведення Збройних сил із Донбасу.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю журналісту Брету Баєру з Fox News.

Українці проти виведення військ із Донбасу

— Знаєте, це наші життя. 87% підтримують мир. Водночас 85% проти виведення військ зі сходу — з Донбасу. Це означає, що всі хочуть миру, тільки миру. Але найскладніше – це територія. Це найскладніше, — наголосив президент Зеленський.

За словами президента, всі сторони мають зрозуміти, що найгірший сценарій – це вихід ЗСУ з Донбасу.

– Це буде великим ризиком для України. Це неприйнятно для українців. Референдум (щодо питання територій. – Ред.) не буде позитивним, – сказав президент України в інтерв’ю Fox News.

