Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Зеленський: До 87% українців підтримують мир, але 85% — проти виходу з Донбасу
Головне
- Президент Зеленський заявив, що 87% українців прагнуть настання миру, але 85% проти відходу наших військ із Донбасу.
- Зеленський наголосив, що вихід ЗСУ з Донбасу є великим ризиком і неприпустимим варіантом для українців.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 85-87% українців хочуть миру, водночас 85% українців не підтримують виведення Збройних сил із Донбасу.
Про це Зеленський сказав в інтерв’ю журналісту Брету Баєру з Fox News.
Українці проти виведення військ із Донбасу
— Знаєте, це наші життя. 87% підтримують мир. Водночас 85% проти виведення військ зі сходу — з Донбасу. Це означає, що всі хочуть миру, тільки миру. Але найскладніше – це територія. Це найскладніше, — наголосив президент Зеленський.
За словами президента, всі сторони мають зрозуміти, що найгірший сценарій – це вихід ЗСУ з Донбасу.
– Це буде великим ризиком для України. Це неприйнятно для українців. Референдум (щодо питання територій. – Ред.) не буде позитивним, – сказав президент України в інтерв’ю Fox News.
