Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни, ймовірно, готують удар по Києву, зокрема по урядових будівлях.

Про це очільник держави сказав у коментарі журналістам.

Удар резиденції Путіна – брехня

Володимир Зеленський наголосив, що для росіян є провалом те, що Україна та Сполучені Штати провели успішні переговори.

— Зрозуміло, що для росіян, якщо у нас з Америкою немає скандалу, — це провал. Тому що вони (росіяни, — Ред.) не хочуть закінчувати цю війну. Закінчити війну можна лише через тиск на росіян, — наголосив Зеленський.

Водночас президент нагадав слова російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про нібито українську атаку 29 грудня на резиденцію Путіна у Новгородській області. Володимир Зеленський назвав це черговою брехнею росіян.

— Зараз росіяни придумали очевидно фейкову історію про начебто якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб у них було виправдання для продовження ударів по Україні, зокрема для ударів по Києву, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни. Типова брехлива тактика росіян, — заявив Зеленський.

За словами президента, зараз Росія готує ґрунт, щоб завдати ударів по столиці, по державних будівлях.

Володимир Зеленський нагадав, що у вересні вже був удар по будівлі Кабінету міністрів.

— Тому треба зараз бути дуже уважними, адже може бути удар по столиці. Тому що ця людина — Путін — вони будуть підбирати відповідні цілі, — сказав очільник держави.

