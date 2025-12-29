Під час зустрічі з головою Штатів Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки строком до 50 років, а не на 15.

Зеленський запропонував Трампу надати Україні гарантії на 30-50 років

На таку пропозицію Зеленського щодо гарантій безпеки Трамп відповів, що обміркує це.

– Учора затвердили з президентом Сполучених Штатів Америки, що у нас будуть гарантії безпеки сильні від США. Дійсно, зараз це не назавжди. В документах це на 15 років з можливістю продовжити ці гарантії безпеки, – розповів Зеленський, відповідаючи на запитання медіа у чаті Офісу президента.

Він наголосив, що порушив це питання у спілкуванні з Трампом.

– Я сказав йому, що у нас уже війна йде – і вона вже майже 15 років. І тому дуже хотілось би, щоб гарантії були довшими. Я сказав йому, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30-40-50 років. І тоді це буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати, – сказав голова нашої держави.

Нагадаємо, що 28 грудня президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Мар-а-Лаго.

За їх підсумком Дональд Трамп заявив, що наразі переговори перебувають на фінальній стадії, проте й не виключив, що процес може затягнутися надовго.

