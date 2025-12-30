Президент Украины Владимир Зеленский поднял бы вопрос оккупированных территорий и причин войны во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, если бы была такая возможность.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

О чем Зеленский говорил бы с Путиным

Президент Украины подчеркнул, что еще во время разговора с главой США Дональдом Трампом отмечал, что тема территорий и причин войны является ключевой.

Сейчас смотрят

В то же время президент отметил, что не имеет желания общаться с Путиным, ведь считает его врагом, однако допускает такой разговор из соображений глобальной безопасности.

— Я думаю, было бы полезно поговорить с ним не потому, что я хочу. Я не хочу говорить с ним. Он для меня враг. Но я считаю важным поговорить с ним только по одной причине — мы не хотим третьей мировой войны от России, — сказал глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что не доверяет и не будет доверять Путину, так же как и тот не доверяет ему.

— Я не доверяю ему и не буду. И он не доверяет мне, это понятно. И в этом проблема, — отметил президент.

Кроме того, Зеленский выразил убеждение, что настоящей целью Путина была полная оккупация Украины.

— Я думаю, что его целью была оккупация всей нашей территории, всей страны. И я действительно хочу услышать и увидеть, что он не придет снова, — подытожил он.

Ранее Fox News сообщил, что Владимир Зеленский может впервые за более чем пять лет провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

По информации источников, этому могли способствовать переговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись 28 декабря в Мар-а-Лаго.

В центре обсуждений находился поддерживаемый США мирный план из 20 пунктов, который предусматривает компромиссы с обеих сторон.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.